Cuti Romero analiza dejar Tottenham a mitad de año y lo siguen gigantes de Europa

El defensor argentino, capitán del conjunto inglés, tendría decidido cambiar de aire tras el Mundial. Atlético de Madrid, Real Madrid y clubes de Arabia Saudita siguen de cerca su situación.

Hoy 14:59

Con personalidad, firmeza en la marca y liderazgo dentro del campo, Cristian Romero se convirtió en una de las piezas más importantes de Tottenham Hotspur en los últimos años. Sin embargo, el ciclo del defensor argentino en el club londinense podría estar entrando en su etapa final, ya que crecen las chances de una salida a mitad de año para dar un nuevo salto en su carrera.

A sus 27 años, el central campeón del mundo con la Selección Argentina de fútbol considera que es el momento ideal para buscar nuevos desafíos. Aunque renovó contrato hace apenas seis meses hasta 2029 y el entrenador Igor Tudor lo tiene como uno de los líderes del equipo, la complicada temporada de los Spurs —peleando en la parte baja de la Premier League— y algunos desacuerdos con la dirigencia habrían acelerado su decisión de cambiar de aire.

En el último mercado de pases, Romero estuvo muy cerca de pasar al Atlético de Madrid, club donde cuenta con el aval del entrenador Diego Simeone, pero finalmente la operación no se concretó. Aun así, el defensor mantuvo un alto nivel y mostró una faceta ofensiva inesperada: marcó seis goles y aportó cuatro asistencias en 29 partidos, incluso con un recordado tanto de chilena frente a Newcastle United.

Ante este panorama, varios gigantes europeos siguen de cerca su situación. Además del interés del Atlético, medios españoles aseguran que Real Madrid estaría dispuesto a ofrecer cerca de 100 millones de euros, cifra superior a los 60 millones de libras que pediría Tottenham para liberarlo. A su vez, desde Arabia Saudita también analizan realizar una propuesta económica muy importante para quedarse con el defensor.

Por ahora, Romero continuará defendiendo la camiseta del Tottenham hasta mitad de año, con el objetivo de cerrar la temporada de la mejor manera y luego enfocarse en lo que viene con la Selección Argentina en el Copa Mundial de la FIFA 2026, antes de definir el próximo paso de su carrera.