Eso debió doler: estaba parado al borde la pista y fue embestido por una moto a toda velocidad

Un hombre resultó herido al ser embestido por una motocicleta durante una competencia de velocidad realizada el domingo en el Club 7 Hermanos, en Guasipati, estado Bolívar, Venezuela

Un evento recreativo en Guasipati, estado Bolívar, terminó en emergencia la tarde de este domingo tras registrarse un aparatoso accidente.

Durante una competencia de "motopiques" realizada en las instalaciones del Club 7 Hermanos, un hombre resultó lesionado luego de ser arrollado por una de las motocicletas participantes en la exhibición de velocidad y destreza.

Según testimonios de los presentes, el incidente ocurrió cuando uno de los conductores perdió el control de su vehículo en plena carrera. La motocicleta se desvió de la trayectoria establecida e impactó directamente contra el ciudadano, quien se encontraba en un área cercana a la pista, provocando la interrupción inmediata del evento ante la mirada de los asistentes.

Tras el atropellamiento, la víctima recibió primeros auxilios en el sitio por parte de testigos y, posteriormente, fue movilizada por organismos de rescate hacia un centro asistencial cercano. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del afectado y mantienen un pronóstico reservado sobre su estado de salud.