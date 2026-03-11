“Reconozco mi error”: Agostina Páez pidió disculpas en medio del proceso judicial en Brasil

La abogada santiagueña Agostina Páez, acusada de injuria racial en Brasil, difundió este martes un video en sus redes sociales en el que pidió disculpas públicas por el episodio ocurrido en enero pasado en un bar de Ipanema, Río de Janeiro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el mensaje, subtitulado en español y portugués, la joven reconoció la gravedad de su reacción y aseguró que decidió expresarse luego de cambiar su equipo de defensa.

Te recomendamos: Preocupación por la salud mental de Agostina Páez: "Está con depresión"

“He reaccionado muy mal y estoy asumiendo mi responsabilidad y pagando las consecuencias de eso”, expresó Páez al inicio del video. También explicó que anteriormente no había realizado un descargo público por recomendación de su defensa anterior.

En ese sentido, afirmó que ahora decidió hacerlo tras iniciar una nueva estrategia legal junto a la abogada Karla Junqueira, quien le sugirió que pidiera disculpas públicamente.

Durante el mensaje, Páez sostuvo que comprendió la gravedad del racismo y el impacto que puede generar en quienes lo sufren. “Ahora entiendo que no es una simple ofensa, sino algo violento para las personas que lo padecen”, señaló.

Te recomendamos: “No soy racista, intentan quebrarme pero sigo de pie”: el mensaje de Agostina Páez en el Día de la Mujer

La joven también aseguró que el proceso judicial que enfrenta en Brasil la llevó a reflexionar sobre sus actitudes. “He estado leyendo, escuchando e interiorizándome sobre lo que es el racismo. Antes no lo veía o no le daba la importancia que realmente tiene”, manifestó.

Además, pidió perdón a quienes se hayan sentido ofendidos por su comportamiento. “Les pido disculpas de todo corazón a todas las personas que se sintieron heridas, humilladas u ofendidas por mi actitud”, expresó.

El contexto del caso

El caso de Agostina Páez, una abogada de 29 años oriunda de Santiago del Estero, se originó el 14 de enero de 2026 tras un altercado en un bar de Ipanema.

Según los reportes difundidos en ese momento, la joven mantuvo una discusión con empleados del local por una supuesta irregularidad en la cuenta. En ese contexto se viralizaron videos en los que se la observa realizando gestos interpretados como racistas y presuntos insultos contra el personal.

A raíz de ese episodio, la Justicia brasileña la imputó por “injuria racial”, un delito que en Brasil puede tener penas de entre dos y cinco años de prisión.

Desde entonces, Páez enfrenta un proceso judicial en ese país, donde además tiene restricciones para salir del territorio brasileño mientras avanza la causa.

El caso generó una fuerte repercusión mediática tanto en Brasil como en Argentina y continúa siendo seguido de cerca mientras se aguardan las próximas definiciones judiciales.