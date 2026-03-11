La Agencia Internacional de la Energía liberará 400 millones de barriles de petróleo por la guerra en Medio Oriente

Se trata de la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia. La medida fue aprobada por unanimidad por los 32 países que integran la organización.

Hoy 17:32

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) confirmó este miércoles que sus países miembros liberarán 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas para contener el impacto de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, la mayor acción de este tipo en la historia del organismo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Los desafíos que enfrenta el mercado petrolero son sin precedentes en su escala, por lo que me alegra que los países miembros hayan respondido con una acción colectiva de emergencia de tamaño sin precedentes”, afirmó el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol.

La cifra más que duplica los 182 millones de barriles liberados en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, que hasta ahora era el mayor desembalse de la agencia.

Te recomendamos: “Prepárense para el petróleo a US$200”: Irán atacó barcos comerciales en el estrecho de Ormuz

El anuncio se produjo en el marco de una videoconferencia de líderes del Grupo de los Siete (G7) presidida por el mandatario francés Emmanuel Macron, en la que las principales economías del mundo debatieron el impacto económico del conflicto, que este miércoles entró en su duodécimo día. Japón y Alemania ya habían anticipado que actuarían de manera individual. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, anunció que su país liberará reservas a partir del lunes sin esperar una decisión formal coordinada, dado que Japón depende de Oriente Medio para la gran mayoría de su suministro petrolero. Alemania, por su parte, confirmó la liberación de 2,4 millones de toneladas, sin especificar una fecha.

La iniciativa responde al bloqueo efectivo del estrecho de Ormuz, por donde transita normalmente alrededor del 20% del petróleo y el gas natural licuado mundial. Los ataques iraníes contra buques comerciales en la zona han paralizado casi por completo el tráfico, desencadenando una escalada de precios que llevó al barril a superar los 100 dólares a comienzos de semana antes de retroceder. Los miembros de la AIE disponen de más de 1.200 millones de barriles en reservas públicas de emergencia y otros 600 millones en inventarios comerciales obligatorios.

Te recomendamos: El petróleo baja y las bolsas rebotan tras los dichos de Trump sobre el fin del conflicto en Medio Oriente

Sin embargo, los analistas advirtieron que la medida podría tener un alcance limitado. Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote Bank, señaló que 400 millones de barriles representan apenas unos nueve días del consumo diario de los países de la AIE, por lo que constituiría “una solución temporal”. Un funcionario francés había sido más explícito antes del anuncio: “No hay escasez de petróleo hoy, sino un problema de precios. La idea es enviar una señal a los mercados, y para que esa señal sea fuerte, es mejor que sea coordinada”, afirmó.

Las experiencias previas con liberaciones de reservas han arrojado resultados dispares. En 2022, los desembalses coordinados tras la invasión de Ucrania provocaron inicialmente una suba de precios, aunque con el tiempo contribuyeron a moderarlos. El antecedente más exitoso es el de 1991, durante la Operación Tormenta del Desierto, cuando los precios cayeron más de un 20% el primer día del operativo militar. La AIE fue creada precisamente en 1974, tras el embargo petrolero árabe, para coordinar este tipo de respuestas entre países aliados en situaciones de crisis energética.

El impacto del conflicto ya se siente más allá de los mercados financieros. Bangladesh desplegó al ejército para custodiar depósitos de combustible, India impuso controles más estrictos sobre el gas natural y de cocina, y Francia realizó inspecciones en estaciones de servicio y multó a quienes inflaban los precios. Oriente Medio produce actualmente alrededor de un 6% menos de petróleo que antes del inicio del conflicto, según Ozkardeskaya.