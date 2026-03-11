Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 MAR 2026 | 25º
X
Somos Deporte

La única duda de Eduardo Coudet en River para su debut ante Huracán

El nuevo entrenador del Millonario tiene casi definido el equipo para el partido de este jueves en Parque Patricios. La única incógnita pasa por quién acompañará a Sebastián Driussi en el ataque.

Hoy 18:23

El ciclo de Eduardo Coudet como entrenador de River Plate tendrá su primer capítulo este jueves desde las 21.30, cuando el Millonario visite a Huracán en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. De cara a ese encuentro, el “Chacho” ya tiene diez de los once titulares definidos y mantiene una sola duda en la delantera.

El nuevo DT no planea realizar grandes modificaciones respecto al equipo que venía utilizando Marcelo Gallardo y que dirigió de manera interina Marcelo Escudero. La incógnita pasa por quién acompañará a Sebastián Driussi en el ataque: Joaquín Freitas, Facundo Colidio o Maximiliano Salas.

Freitas fue uno de los jugadores que más sorprendió en los últimos partidos. El delantero tuvo buenos ingresos desde el banco, fue titular ante Banfield y marcó su primer gol en Primera División. Sin embargo, el entrenador todavía no confirmó si continuará desde el arranque para este compromiso.

Por su parte, Colidio y Salas aparecen como alternativas que el cuerpo técnico busca recuperar futbolísticamente. Coudet considera que ambos pueden volver a mostrar el nivel que los llevó a destacarse en Tigre y Racing Club, respectivamente, y por el que River invirtió una suma importante para incorporarlos.

El probable equipo para enfrentar al Globo sería con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Fausto Vera, Tomás Galván y Juan Fernando Quintero; Freitas, Colidio o Salas y Sebastián Driussi.

Durante sus primeros días al frente del plantel en el River Camp, Coudet aprovechó la semana de trabajo para realizar una especie de mini pretemporada, con entrenamientos intensos y ejercicios orientados a la presión alta, una de las marcas registradas de sus equipos. La idea es que el plantel comience a incorporar su estilo desde el inicio del ciclo.

TEMAS Eduardo Coudet Liga Profesional de Fútbol Club Atlético River Plate

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Alerta amarillo por tormentas fuertes en Santiago del Estero: prevén lluvias intensas y ráfagas de viento
  2. 2. Muerte del financista: cartas de despedida, acreedores y dólares en negro
  3. 3. El Real Madrid goleó al Manchester City y tiene un pie y medio en los cuartos de la Champions
  4. 4. En vivo: Boca y San Lorenzo afrontan un nuevo clásico en la Bombonera
  5. 5. Video | Pudo ser una tragedia: cayó en un pozo oculto por el agua y su moto quedó atrapada bajo tierra
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT