La inédita cacería que se lanzó contra un meteorito que atravesó Alemania y Francia y cayó en una casa

La ESA está analizando cómo una roca espacial desconocida perforó la atmósfera terrestre. Las defensas planetarias que se estudian.

11/03/2026

Una bola de fuego que iluminó los cielos de Europa Occidental la tarde del domingo 8 de marzo y alcanzó el techo de una casa en Coblencia, Alemania, generó el asombro de la comunidad europea y una movilización científica sin precedentes.

El fenómeno, que fue observado desde países como Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo y Países Bajos, despertó el interés de la Agencia Espacial Europea (ESA) y otras instituciones internacionales, que iniciaron una investigación exhaustiva sobre el origen y las características de la roca espacial responsable.

De acuerdo con lo informado por la ESA, un meteorito cruzó el cielo poco antes de las 19 horas, hora local, y fue visible durante aproximadamente seis segundos. El evento, que generó un destello brillante y una estela luminosa, quedó registrado en cientos de grabaciones y fotografías tomadas por testigos presenciales.

La red de bólidos AllSky7 y la Organización Internacional de Meteoros recibieron reportes de más de 3.000 personas sobre el paso del objeto, que fue descrito como un meteoro especialmente brillante, conocido en la jerga astronómica como bólido.

El fenómeno tuvo consecuencias tangibles en tierra firme. Según la ESA, uno de los fragmentos del meteorito abrió un agujero del tamaño de una pelota de fútbol en el techo de una vivienda en el barrio de Güls, en la ciudad de Coblenza. El departamento de bomberos local precisó que la roca terminó en una habitación que, en ese momento, se encontraba desocupada, evitando así cualquier tipo de herida entre los habitantes.

Las autoridades alemanas informaron que solo se registraron daños materiales, aunque la magnitud total de los desperfectos aún no fue completamente determinada, ya que otros edificios de la zona podrían haber sido alcanzados por fragmentos más pequeños.

El episodio fue inusual no solo por la espectacularidad de la bola de fuego, sino porque los objetos de ese tamaño impactan la Tierra con una frecuencia relativamente baja. Según la ESA, los cuerpos celestes de varios metros de diámetro pueden golpear el planeta cada pocas semanas o cada pocos años, pero solo en muy contadas ocasiones producen daños directos en zonas habitadas.

“El momento y la dirección del impacto indican que el objeto probablemente no era visible para ninguno de los telescopios de gran escala que exploran el cielo nocturno en busca de tales objetos”, sostuvo la ESA.

Los primeros análisis indican que la intensa luminosidad y la velocidad observada indican que se trató de una roca espacial que ingresó a la atmósfera terrestre a gran velocidad, lo que provocó su sobrecalentamiento y posterior fragmentación. Los especialistas explicaron que este tipo de meteoros generan un destello secundario cuando se fragmentan cerca del suelo, y solo algunos fragmentos logran sobrevivir al trayecto y alcanzar la superficie en forma de meteoritos.

Las redes europeas de observación de meteoros y los sistemas automáticos de detección como AllSky7 recopilaron material visual y datos de radar en tiempo real. El objetivo, según la ESA, es reconstruir la trayectoria del bólido, calcular su velocidad y delimitar las posibles zonas de caída de fragmentos.

Análisis científico y precedentes en la caída de meteoritos en zonas habitadas

Las primeras inspecciones en la vivienda afectada permitieron recuperar fragmentos oscuros en el interior, que podrían corresponder a restos auténticos del meteorito. La autenticidad de estas piezas será determinada mediante análisis mineralógicos y magnéticos, ya que los meteoritos presentan características físicas y químicas específicas que los diferencian de las rocas terrestres.

La ESA subrayó que “la recuperación rápida de fragmentos resulta especialmente valiosa para la investigación científica”, porque permite analizar la composición química y mineral sin que la muestra sufra alteraciones por contacto con el entorno terrestre. Estos estudios pueden arrojar información sobre el origen del objeto en el Sistema Solar, ya que muchos meteoritos provienen del cinturón de asteroides situado entre Marte y Júpiter, aunque existen otros posibles orígenes.

La investigación busca también determinar la órbita original del objeto antes de su entrada en la atmósfera, lo que ayudaría a ubicar otros fragmentos y a entender mejor la dinámica de estos cuerpos celestes. Los equipos científicos están organizando campañas de búsqueda en la región de Renania-Palatinado, con la participación de expertos y aficionados, en busca de nuevas piezas que ayuden a completar el análisis del fenómeno.

El evento ocurrido en Alemania recuerda otros casos recientes de meteoritos que impactaron viviendas o zonas habitadas. En junio del año pasado, una roca espacial perforó el techo de una casa en Georgia, Estados Unidos, y se comprobó que era más antigua que la propia Tierra. En 2023, una mujer francesa fue alcanzada por un meteorito del tamaño de una piedra mientras tomaba café en el porche de su casa, sin sufrir lesiones graves.

Según la revista Smithsonian, este sería solo el segundo caso confirmado de impacto directo de un meteorito sobre una persona, después de un célebre episodio en Alabama en 1954.

La Agencia Espacial Europea destacó que los meteoritos detectados antes de impactar la atmósfera terrestre son excepcionales. Hasta la fecha, solo se han registrado 11 objetos de este tipo, lo que demuestra la dificultad de rastrear rocas espaciales de tamaño moderado antes de su ingreso. “Este tipo de objetos que vuelan desde el espacio solo habían sido avistados 11 veces antes de ingresar a la atmósfera de la Tierra”, detalló la ESA en su último informe.

La caída de meteoritos en zonas habitadas es extremadamente infrecuente. La mayoría de estos objetos se desintegran en la atmósfera o caen en regiones deshabitadas, océanos o áreas rurales. Según la Sociedad Americana de Meteoros, la probabilidad de que un fragmento cause daños físicos a personas o bienes es baja, aunque los casos documentados en los últimos años demuestran que el riesgo no es inexistente.

Implicancias para la defensa planetaria y la vigilancia espacial

El impacto del meteorito en Coblencia puso en primer plano los desafíos que enfrenta la comunidad científica internacional respecto a la detección y el seguimiento de objetos cercanos a la Tierra. Según la ESA, el objeto responsable del evento del 8 de marzo no estaba en los registros de los telescopios de vigilancia espacial, una situación que suele repetirse con rocas de tamaño medio que viajan a gran velocidad y desde direcciones difíciles de anticipar.

“Los objetos de este tamaño golpean la Tierra con cierta regularidad, desde una vez cada pocas semanas hasta una vez cada pocos años”, explicó la ESA. La agencia agregó que las redes de vigilancia están en permanente mejora, pero aún existen limitaciones técnicas para detectar todos los cuerpos potencialmente peligrosos.

Situaciones similares han generado debates recientes sobre la importancia de fortalecer los sistemas de defensa planetaria. El año pasado, la ESA anunció que el asteroide 2024 YR4, de dimensiones suficientes para devastar una ciudad, había sido descartado como amenaza directa para la Tierra, aunque existía una mínima posibilidad de que impactara la Luna. “Un impacto directo habría ofrecido a los astrónomos una visión sin precedentes de un choque tan épico, y podría haber expulsado meteoritos que amenazaran a los satélites alrededor de la Tierra”, evaluó la agencia europea.

La información recopilada tras el evento de Coblencia servirá para mejorar los modelos de predicción de trayectorias y aportar datos clave sobre la frecuencia e impacto de meteoritos en la superficie terrestre.

La investigación continúa en marcha, con la Agencia Espacial Europea a la cabeza, mientras equipos científicos de toda Europa trabajan para determinar el origen, la composición y la trayectoria original del objeto. El evento ya se considera uno de los más documentados de la última década en el continente, tanto por la cantidad de registros visuales como por la recuperación rápida de fragmentos.