En medio de las críticas, Manuel Adorni cerró el Argentina Week con su esposa en primera fila

Adorni dedicó el párrafo final de su disertación a cuestionar -sin apuntar con nombres- la cobertura que los medios le dieron al tema y a la oposición que pidió informes.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio el discurso de cierre del Argentina Week, el evento que el gobierno argentino, bancos, empresarios y gobernadores promovieron para atraer capitales extranjeros.

Llegó al edificio del Bank of America acompañado por su esposa, Bettina Angeletti. A los dos los une una controversia por la presencia de ella en el avión presidencial.

Y Adorni, que quedó muy conforme con el evento de inversores, dedicó el párrafo final de su disertación a cuestionar -sin apuntar con nombres- la cobertura que los medios le dieron al tema y a la oposición que pidió informes. El jefe de ministros considera que fue un intento de opacar la concurrencia y los frutos de la semana argentina en la Gran Manzana. Así lo manifestó en privado y en público. “No importa cuánto intenten empañar este Argentina Week. Intentaron con mentiras, con fake news, con imágenes trucadas con inteligencia artificial”, afirmó ante una primera fila en la que se lo vio al empresario José Luis Manzano, el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Central, Santiago Bausili; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y varios gobernadores.

Antes del párrafo final, Adorni les pidió a los empresarios que lo ayuden a dar la batalla cultural. “Ayúdennos a dar esa batalla. Ya hemos avanzado tanto. Defiéndanse y ayúdennos”, les dijo.

“No es un punto de llegada, es tan solo el comienzo, no importa cuánto hayan querido empañar este Argentina Week de intensísimo trabajo”, sentenció Adorni.

"Intentaron con mentiras, fake news, con imágenes trucadas por inteligencia artificial, pero no nos van a correr de algo: en consolidar el país que creemos”, agregó luego.

El domingo, Radio Jai difundió una fotografía en la que se vio a la esposa de Adorni junto a la comitiva presidencial durante una visita a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, en el barrio de Queens. La imagen reavivó cuestionamientos de la oposición y abrió interrogantes sobre la posibilidad de que familiares de funcionarios viajen a bordo del avión presidencial ARG-01.

Al comienzo de su discurso, el jefe de Gabinete afirmó que la Argentina “es tierra fertil” para cualquier inversión. “En esta nueva era la reconstrucción de un territorio devastado presenta negocios en múltiples sectores: minería, energía, industria del conocimiento, bancos, mercado de capitales, tecnología, agroindustria y tantos otros”, destacó el funcionario, ante un auditorio completo.

Así, el jefe de Gabinete vaticinó que todas las áreas mencionadas “experimentarán una revolución tras revolución hasta llegar a los estándares globales”. En esa línea, el funcionario sostuvo que bajo esta coyuntura el país “vuelve a expandir sus fronteras” tanto a nivel local como internacional.

Y resaltó la presencia de los once gobernadores que acompañaron las actividades de Milei y sus funcionarios: “Hoy la Nación argentina ofrece por primera vez en décadas federalismo real determinado por reglas claras, justas y uniformes para todo el territorio”.

De hecho, al terminar, el jefe de Gabinete se sacó una foto en el escenario con Alberto Weretilnek (Río Negro) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), dos de los que estuvieron en esta estadía. En el salón y durante los paneles se los vio también a Raúl Jalil de Catamarca, a Ignacio Torres de Chubut, entre otros.

También se abrazó y sacó fotos con Caputo y Sturzenegger.

Antes del cierre habían hablado empresarios del rubro energético y financiero. Se percibió mucho entusiasmo en la delegación argentina pero también entre varios de los empresarios que creen que en el mediano plazo las inversiones volverán a la Argentina y que otras, que ya están, se ampliarán.