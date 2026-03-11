Violento ataque: un empleado público tucumano le pegó un cabezazo a un diputado de La Libertad Avanza

Las imágenes se viralizaron y el agresor fue identificado como Marcelo Segura, alias “Pichón” y estaría vinculado al ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros.

Hoy 21:39

Un diputado nacional de La Libertad Avanza recibió un violento cabezazo cuando intentaba acceder a la localidad de La Madrid, en el sur de la provincia de Tucumán, para brindar asistencia por las inundaciones que afectaron a la ciudad. El agresor fue identificado y sería un hombre cercano al ministro del Interior del gobierno provincial.

La víctima fue identificada como Federico Pelli, miembro del bloque libertario en la Cámara Baja. En las imágenes que se difundieron en redes sociales, se puede observar cómo todo comenzó con un breve cruce de palabras, en donde el diputado dijo: “¿Quién sos vos para dejar pasar?”. Acto seguido, tras la intención del agresor de no dejar pasar al diputado hacia la mencionada localidad, le pegó con la parte superior de la cabeza y el impacto le rompió la nariz, lo que lo dejó con la cara sangrando.

Rápidamente, las imágenes se viralizaron y el agresor fue identificado como Marcelo Segura, alias “Pichón”, según informó La Gaceta. En un comunicado que lanzó el espacio libertario local, denunciaron que estaría vinculado al ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros. Además, señalaron que ya iniciaron las denuncias correspondientes, tanto contra el funcionario como contra el hombre señalado como autor del ataque.

Uno de los primeros en hacerse eco de las imágenes fue el presidente Javier Milei que posteó: “ESTO ES LO QUE TENEMOS DEL OTRO LADO...”.

En un comunicado que publicó el bloque de diputados libertarios, repudiaron la agresión y señalaron: “El hecho ocurrió en el marco de una actividad solidaria en la que junto con los diputados Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo, quienes se trasladaban para donar colchones y otros artículos a los afectados por las inundaciones de la provincia. Ningún acto de violencia va a detener nuestro accionar en ninguna provincia por más que la vieja política se oponga. Esperamos que la Justicia actúe”.

Por su parte, el presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, compartió las imágenes en redes sociales y señaló: "La prepotencia de los que se creen impunes en Tucumán. Creen que son intocables. Hoy esa violencia llegó a un nivel inaceptable: le rompieron la nariz al diputado nacional Federico Pelli. En este momento se están realizando las denuncias correspondientes y vamos a ir hasta las últimas consecuencias".

Todo ocurrió en la entrada de la localidad de La Madrid, una de las más afectadas por las fuertes lluvias que afectaron a gran parte del norte argentino en las últimas horas. De hecho, muchas familias se vieron en la obligación de autoevacuarse y esperar en la ruta mientras siguen creciendo los ríos Marapa y San Francisco. La localidad está ubicada a aproximadamente 56 kilómetros de Las Termas de Río Hondo.

El gobernador Osvaldo Jaldo también se pronunció sobre el violento episodio y sostuvo: “Repudiamos con absoluta firmeza la agresión sufrida por el diputado nacional Federico Pelli. La violencia no tiene lugar en nuestra vida democrática ni en la convivencia entre tucumanos. Nos solidarizamos con él y con su familia”.

Y agregó: “Apelamos a la responsabilidad de todos: en momentos tan difíciles para nuestra provincia, lo que debe unirnos es la solidaridad con quienes hoy están atravesando las consecuencias de las inundaciones”.

En tanto, completó el mensaje: “La Policía de Tucumán procedió a la detención del agresor, poniéndolo a disposición de la Justicia Provincial para que avance con la investigación y determine las responsabilidades que correspondan. Desde el Gobierno de la Provincia vamos a colaborar con todo lo que sea necesario, mientras seguimos concentrando nuestros esfuerzos en acompañar y asistir a las familias tucumanas afectadas”.