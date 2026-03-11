El SEC La Banda agasajó a las mujeres mercantiles en su día

El evento reunió a socias activas y jubiladas.

Hoy 22:08

Con una emotiva jornada en el Salón 1 de su predio, el Sindicato de Empleados de Comercio de La Banda celebró el 8 de marzo. El evento reunió a socias activas y jubiladas en un encuentro que se destacó por el intercambio generacional y el compañerismo.

Durante el festejo, que incluyó sorteos y cena show, la Secretaría de la Mujer la Sra. Paola Chavez resaltó el esfuerzo diario de la mujer mercantil y reafirmo su compromiso con las afiliadas además sostuvo "Nuestro objetivo es que cada compañera se sienta contenida y valorada por esta institución, que es su casa", señaló.

Por su parte, la comisión directiva encabezada por el Secretario General, Víctor Salto, acompañó de cerca la celebración. Salto expresó su orgullo por la convocatoria y reafirmó el compromiso inclaudicable del gremio en la defensa de los derechos, la igualdad y el respeto. "Las mujeres son el motor fundamental de este sindicato; su bienestar y empoderamiento son prioridades centrales de nuestra gestión", subrayó el dirigente.

De esta manera, el SEC La Banda reafirmó su compromiso con el bienestar y el empoderamiento de las mujeres de la familia mercantil bandeña.