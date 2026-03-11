Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 MAR 2026 | 23º
X
WhatsApp

El SEC La Banda agasajó a las mujeres mercantiles en su día

El evento reunió a socias activas y jubiladas.

Hoy 22:08
empleado comercio

Con una emotiva jornada en el Salón 1 de su predio, el Sindicato de Empleados de Comercio de La Banda celebró el 8 de marzo. El evento reunió a socias activas y jubiladas en un encuentro que se destacó por el intercambio generacional y el compañerismo.

Durante el festejo, que incluyó sorteos y cena show, la Secretaría de la Mujer la Sra. Paola Chavez resaltó el esfuerzo diario de la mujer mercantil y reafirmo su compromiso con las afiliadas además sostuvo "Nuestro objetivo es que cada compañera se sienta contenida y valorada por esta institución, que es su casa", señaló.

Por su parte, la comisión directiva encabezada por el Secretario General, Víctor Salto, acompañó de cerca la celebración. Salto expresó su orgullo por la convocatoria y reafirmó el compromiso inclaudicable del gremio en la defensa de los derechos, la igualdad y el respeto. "Las mujeres son el motor fundamental de este sindicato; su bienestar y empoderamiento son prioridades centrales de nuestra gestión", subrayó el dirigente.

De esta manera, el SEC La Banda reafirmó su compromiso con el bienestar y el empoderamiento de las mujeres de la familia mercantil bandeña.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Boca empató con San Lorenzo y volvió a decepcionar en la Bombonera
  2. 2. VIDEO | Dramático operativo: así detuvieron a Sebastián Corti, implicado en una causa por presunta violencia de género
  3. 3. Horror en un hotel alojamiento: un hombre fue encontrado con un tiro en la nuca y a su pareja con dos en la boca
  4. 4. Alerta amarillo por tormentas fuertes en Santiago del Estero: prevén lluvias intensas y ráfagas de viento
  5. 5. El Real Madrid goleó al Manchester City y tiene un pie y medio en los cuartos de la Champions
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT