Central Córdoba visita a Defensa en Varela en busca de un triunfo que lo acerque a playoffs

El equipo de Pusineri necesita sumar y recuperarse de la derrota en Avellaneda. Por la fecha 10 enfrenta al Halcón desde las 17. Escúchalo en El Clásico por Radio Panorama.

Hoy 07:08

Defensa y Justicia y Central Córdoba se enfrentarán este jueves desde las 17.00 en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, por la fecha 10 del Torneo Apertura. El Ferroviario intentará sumar fuera de casa para reacomodarse en la tabla y dejar atrás la irregularidad que marcó su arranque de temporada.

El equipo dirigido por Lucas Pusineri atraviesa un momento cambiante en el campeonato. Con dos triunfos, dos empates y cuatro derrotas, Central Córdoba necesita recuperar terreno luego de la caída en la última jornada frente a Independiente. El conjunto santiagueño ha sentido el desgaste del calendario y los constantes cambios en el plantel, una realidad habitual en el fútbol argentino.

Lejos quedaron aquellas campañas en las que el Ferroviario peleaba por meterse en la Copa Libertadores o en la Copa Sudamericana. Ahora el objetivo inmediato pasa por recuperar regularidad y sumar puntos que le permitan escapar de la zona baja de la tabla.

Por su parte, Defensa y Justicia, conducido por Mariano Soso, tampoco atraviesa su mejor presente. El Halcón acumula cuatro empates consecutivos, el último frente a Lanús, y se encuentra al límite de los puestos de clasificación a la siguiente fase del torneo.

En el conjunto de Florencio Varela, el juego pasa principalmente por la experiencia de Éver Banega y la creatividad de Aarón Molinas, dos de los futbolistas que intentan sostener la identidad futbolística que caracteriza al club desde su consolidación en Primera División.