Irán atacó dos petroleros en aguas territoriales de Irak: al menos un muerto y varios desaparecidos

Las autoridades iraquíes informaron que hasta ahora han sido rescatados 38 miembros de la tripulación.

Hoy 22:31

Irán atacó este miércoles al menos dos buques comerciales en el estrecho de Ormuz e impuso una exigencia sin precedentes: cualquier navío que pretenda cruzar el paso estratégico deberá obtener “permiso” de Teherán.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los Guardianes de la Revolución confirmaron haber alcanzado con proyectiles el portacontenedores de bandera liberiana Express Rome y el carguero tailandés Mayuree Naree, mientras el mando militar iraní advirtió que todos los buques vinculados a Estados Unidos, Israel o sus aliados serán considerados “objetivos legítimos”. La marina de Omán rescató a 20 tripulantes del Mayuree Naree, aunque tres personas seguían desaparecidas.

Te recomendamos: Ofensiva contra Irán: Rumania autorizó el despliegue de tropas y equipos de EEUU en su territorio

El bloqueo efectivo del estrecho, por donde transita normalmente el 20% del crudo y el gas natural licuado mundial, llevó a los líderes del G7 a reunirse por videoconferencia para coordinar una liberación masiva de reservas estratégicas de petróleo en conjunto con la Agencia Internacional de Energía.