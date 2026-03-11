Ingresar
Irán atacó dos petroleros en aguas territoriales de Irak: al menos un muerto y varios desaparecidos

Las autoridades iraquíes informaron que hasta ahora han sido rescatados 38 miembros de la tripulación.

Irán atacó este miércoles al menos dos buques comerciales en el estrecho de Ormuz e impuso una exigencia sin precedentes: cualquier navío que pretenda cruzar el paso estratégico deberá obtener “permiso” de Teherán.

Los Guardianes de la Revolución confirmaron haber alcanzado con proyectiles el portacontenedores de bandera liberiana Express Rome y el carguero tailandés Mayuree Naree, mientras el mando militar iraní advirtió que todos los buques vinculados a Estados Unidos, Israel o sus aliados serán considerados “objetivos legítimos”. La marina de Omán rescató a 20 tripulantes del Mayuree Naree, aunque tres personas seguían desaparecidas.

El bloqueo efectivo del estrecho, por donde transita normalmente el 20% del crudo y el gas natural licuado mundial, llevó a los líderes del G7 a reunirse por videoconferencia para coordinar una liberación masiva de reservas estratégicas de petróleo en conjunto con la Agencia Internacional de Energía.

