El FBI alerta sobre un posible ataque con drones iraníes en California desde buques secretos

La amenaza estaría vinculada a una posible respuesta a las operaciones militares estadounidenses e israelíes contra instalaciones iraníes.

Hoy 23:06

El FBI advirtió a las autoridades policiales de California sobre la posibilidad de un ataque con drones vinculado a Irán contra objetivos en la costa oeste de Estados Unidos, en lo que podría ser una represalia por los bombardeos estadounidenses contra Teherán.

Según un boletín de inteligencia revisado por medios estadounidenses, la agencia federal informó que Irán habría considerado lanzar un ataque sorpresa utilizando vehículos aéreos no tripulados desde una embarcación frente a la costa estadounidense, con objetivos aún no especificados dentro del estado de California.

El documento, distribuido a fuerzas de seguridad locales, señala que la amenaza estaría vinculada a una posible respuesta a las operaciones militares estadounidenses e israelíes contra instalaciones iraníes, que desencadenaron una escalada militar en Medio Oriente.

Por ahora, las autoridades subrayan que no existe información concreta sobre el momento, el método exacto o los responsables de un eventual ataque, pero el aviso busca reforzar la vigilancia y la preparación de los organismos de seguridad en la costa del Pacífico.

La advertencia se produce en un contexto de máxima tensión internacional, después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra objetivos militares iraníes a fines de febrero, desencadenando una guerra regional con represalias en varios países del Golfo.

En las últimas semanas, Irán y grupos aliados han llevado a cabo ataques con misiles y drones contra instalaciones militares y energéticas en Medio Oriente, incluyendo operaciones contra bases vinculadas a Estados Unidos y sus socios en la región.

Ante el temor de que el conflicto pueda extenderse más allá del teatro de operaciones en Medio Oriente, las autoridades estadounidenses han reforzado la seguridad en ciudades clave y en infraestructuras consideradas críticas, mientras los servicios de inteligencia monitorean posibles amenazas internas o acciones de represalia indirecta.

Analistas de seguridad señalan que un ataque con drones desde el mar contra la costa estadounidense sería una operación compleja pero técnicamente posible, especialmente utilizando sistemas no tripulados de bajo costo capaces de recorrer largas distancias.

El FBI y otras agencias federales continúan evaluando la credibilidad de la amenaza, mientras mantienen en alerta a las fuerzas de seguridad locales y a los organismos de protección de infraestructuras críticas.

El episodio refleja el creciente temor en Washington de que la guerra con Irán pueda trasladarse más allá de Medio Oriente y alcanzar incluso territorio estadounidense, ya sea mediante ataques directos, operaciones encubiertas o acciones de actores aliados de Teherán.