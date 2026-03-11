Ingresar
Villarruel propuso que los senadores donen el aumento salarial al hospital Gutiérrez

La vicepresidenta remarcó, además, que la decisión final depende de cada legislador. "Queda a criterio de cada senador donar o cobrar el aumento", sostuvo.

Hoy 23:11

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, sugirió que los senadores donen el aumento salarial derivado de las paritarias a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en el marco de un convenio firmado con esa institución.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Villarruel aclaró que, en su rol institucional, no tiene injerencia en la definición de los salarios de los legisladores ni en la cantidad de asesores que posee cada senador. En ese contexto, planteó que la eventual suba salarial podría destinarse a fines solidarios.

“Solo puedo ofrecer que el aumento que cobran en las paritarias de los trabajadores lo donen a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, con la que firmamos un convenio”, expresó la titular del Senado.

La vicepresidenta remarcó además que la decisión final depende de cada legislador. “Queda a criterio de cada senador donar o cobrar el aumento”, sostuvo.

El planteo se dio en medio de la discusión pública por los ingresos de los miembros del Senado y el impacto de las actualizaciones salariales vinculadas a acuerdos paritarios del personal legislativo.

