En 2025, según el INDEC, los argentinos “navegaron” por internet un 4,1% más que en 2024

Los datos surgen de los relevamientos que realiza el instituto sobre diversas variables de la economía argentina. En este caso, atañen a fines del año pasado.

Hoy 23:18

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló un nuevo dato de las acciones argentinas del año 2025. En este caso, la entidad gubernamental informó sobre una suba en el acceso a la red de internet en la última parte del año 2025.

Los datos dados a conocer por el INDEC pertenecen al cuarto trimestre de 2025.

En el informe oficial del INDEC, la información indica que “en el cuarto trimestre de 2025 se registraron, en promedio, 8.516.515 accesos a internet fijo”. Este considerable número representa un aumento del 4,1% respecto del cuarto trimestre de 2024.

¿Cómo creció la navegación por categoría?

Desglosando la información, la misma arroja que, por un lado, los accesos considerados “fijos residenciales” crecieron un 3,9%, elevando la suma a un total de 8.054.330. Por otro lado, en cuanto a los llamados accesos “fijos de organizaciones”, el total fue de 462.185, lo que representa 6,5% más que el igual período del año anterior.

Además, también se contabilizaron los ingresos móviles a la red. En este caso, para el último trimestre de 2025 el promedio de registros fue de 40.419.638 accesos en promedio, generando un incremento del 3,8%, siempre en relación al mismo segmento temporal del año precedente.

También la medición muestra que los accesos móviles residenciales lograron una positiva variación del 3,4% llegando a los 36.130.157; mientras que los que corresponden a organizaciones el número fue de 4.289.481 y acumularon una suba de 7,2%.

Sobre los accesos a internet fijos, el informe del INDEC detalla que: “En octubre, noviembre y diciembre de 2025 se registraron 8.475, 8.533 y 8.541 miles de accesos a internet fijos, respectivamente. Con relación al mismo mes del año anterior, se registró una suba de 4,0% en octubre, 4,2% en noviembre y 4,1% en diciembre”, detalla el informe del INDEC.

Y suma que: “En el último mes del trimestre, diciembre de 2025, los accesos residenciales representaron el 94,6% del total de accesos fijos, y tuvieron un aumento de 3,9% respecto al mismo mes de 2024. Por su parte, los accesos fijos de organizaciones, que significaron el 5,4% del total, se incrementaron 6,9% en diciembre de 2025 respecto a igual mes del año anterior”.

A su vez, en cuanto a los accesos a internet móviles describe que: “En octubre, noviembre y diciembre de 2025 se registraron 40.466, 40.326 y 40.468 miles de accesos a internet móviles, respectivamente. Con relación al mismo mes del año anterior, se registraron subas de 4,5% en octubre, 3,8% en noviembre y 3,2% en diciembre”.

Y amplía desarrollando que: “Entre diciembre de 2025, último mes del trimestre, y el mismo mes de 2024, los accesos móviles residenciales subieron 2,7% y representaron el 89,3% del total, mientras que, para el mismo período, los accesos móviles de organizaciones aumentaron 7,3% y significaron el 10,7% del total”.