Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 MAR 2026 | 23º
X
WhatsApp

Realizaron charla sobre igualdad de género en el hospital de Sumampa por el Día Internacional de la Mujer

Participó del evento la directora de la institución.

11/03/2026

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, el Nuevo Hospital de Sumampa fue escenario de una charla sobre igualdad de género, destinada a mujeres de la ciudad y de parajes cercanos.

La actividad fue organizada con la participación de la directora del centro de salud, Pamela Serrano Nogalo, y estuvo a cargo de la obstetra Florencia Córdoba, con el acompañamiento del Servicio de Atención Primaria de la Salud (APS). El encuentro se desarrolló en el hall del hospital y convocó a numerosas vecinas interesadas en reflexionar sobre el rol de la mujer en la sociedad.

Durante la jornada se trabajó con consignas como “Yo puedo trabajar, ser madre, soy completamente necesaria, soy libre, genero inspiración, soy líder”, que sirvieron como eje para promover el intercambio y la reflexión entre las participantes.

Las asistentes, provenientes de Sumampa y de distintos parajes cercanos, también fueron agasajadas con la entrega de golosinas y distintivos alusivos a la fecha. Desde la institución destacaron que estos espacios buscan fortalecer acciones de prevención y promover el desarrollo integral de la salud de la mujer, fomentando además una participación equitativa dentro de la comunidad.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. VIDEO | Dramático operativo: así detuvieron a Sebastián Corti, implicado en una causa por presunta violencia de género
  2. 2. Río Dulce: Gendarmería y Fauna secuestraron armas y redes prohibidas en un operativo contra cazadores furtivos
  3. 3. El Comité de Emergencia de la Capital continúa con los trabajos para aliviar el desagüe del barrio La Católica
  4. 4. El próximo 31 de marzo vencerá el plazo para el pago anual adelantado con descuentos
  5. 5. Fuentes recibió en el salón de acuerdos a las organizadoras de la Caminata de Mentoreo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT