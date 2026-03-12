Javier Milei repudió la agresión al diputado Federico Pelli en Tucumán: “Esto es lo que tenemos del otro lado”

El presidente se pronunció en redes sociales tras el ataque sufrido por el legislador libertario durante una recorrida por zonas afectadas por inundaciones en el sur tucumano.

Hoy 01:53

El presidente de la Nación, Javier Milei, repudió públicamente la agresión que sufrió el diputado libertario Federico Pelli durante una recorrida por sectores afectados por el temporal en la localidad de La Madrid.

A través de sus redes sociales, el mandatario compartió un video del momento del incidente y expresó: “Esto es lo que tenemos del otro lado”, en alusión al episodio de violencia que tuvo lugar mientras el legislador visitaba las zonas inundadas.

El ataque ocurrió durante una recorrida por zonas afectadas por el temporal

El hecho se registró el miércoles cuando Pelli se encontraba recorriendo áreas golpeadas por las lluvias para entregar insumos y asistir a familias damnificadas por el temporal.

Durante la actividad, el diputado estaba acompañado por la legisladora Soledad Molinuevo, el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, y la ex diputada Paula Omodeo.

Según se informó, un dirigente vinculado al oficialismo provincial que se encontraba en el lugar habría sido quien protagonizó la agresión contra el legislador.

Pelli fue hospitalizado tras el incidente

Luego del ataque, el diputado debió ser trasladado a un centro de salud para la realización de controles médicos, aunque no trascendieron oficialmente detalles sobre la gravedad de las lesiones.

El episodio generó fuerte repercusión en el ámbito político y motivó diversas expresiones de repudio por parte de dirigentes de distintos espacios.

La publicación de Milei se sumó a esas reacciones, en medio del debate político que generó el hecho ocurrido en el sur de Tucumán.