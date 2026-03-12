Elías Suárez: “Vamos a seguir acompañando a familias afectadas por el temporal”

El gobernador provincial aseguró que desde diferentes organismos gubernamentales se continuará brindando asistencia a las personas damnificadas por el fuerte temporal que afectó a distintas localidades del territorio santiagueño en los últimos días.

Hoy 19:16

A través de una publicación en sus redes sociales el gobernador provincial Elías Suárez, se refirió a la delicada situación que atraviesan numerosas familias tras las intensas lluvias y reafirmó el compromiso del Estado para acompañarlas mientras persista la emergencia.

“Vamos a seguir acompañando a familias afectadas por el temporal en distintos puntos del territorio, brindando asistencia directa, monitoreando permanentemente la situación climática y manteniendo el seguimiento de las áreas más afectadas, hasta que las condiciones vuelvan a la normalidad”, expresó Suárez en su cuenta de Facebook.

En ese sentido, indicó que el Gobierno provincial mantiene activo un operativo de asistencia que incluye relevamientos en las zonas más comprometidas, distribución de ayuda y coordinación con distintos organismos para atender las necesidades de los damnificados.

Las precipitaciones registradas en los últimos días provocaron anegamientos y complicaciones en varias localidades del interior de la provincia, lo que motivó la intervención de equipos de emergencia y áreas sociales para asistir a las familias afectadas.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el monitoreo de la situación climática continuará de manera permanente y que se mantendrán las tareas de acompañamiento hasta que la situación vuelva a la normalidad.