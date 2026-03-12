Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 MAR 2026 | 0º
X
Locales

Elías Suárez: “Vamos a seguir acompañando a familias afectadas por el temporal”

El gobernador provincial aseguró que desde diferentes organismos gubernamentales se continuará brindando asistencia a las personas damnificadas por el fuerte temporal que afectó a distintas localidades del territorio santiagueño en los últimos días.

Hoy 19:16

A través de una publicación en sus redes sociales el gobernador provincial Elías Suárez, se refirió a la delicada situación que atraviesan numerosas familias tras las intensas lluvias y reafirmó el compromiso del Estado para acompañarlas mientras persista la emergencia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Vamos a seguir acompañando a familias afectadas por el temporal en distintos puntos del territorio, brindando asistencia directa, monitoreando permanentemente la situación climática y manteniendo el seguimiento de las áreas más afectadas, hasta que las condiciones vuelvan a la normalidad”, expresó Suárez en su cuenta de Facebook.

En ese sentido, indicó que el Gobierno provincial mantiene activo un operativo de asistencia que incluye relevamientos en las zonas más comprometidas, distribución de ayuda y coordinación con distintos organismos para atender las necesidades de los damnificados.

Las precipitaciones registradas en los últimos días provocaron anegamientos y complicaciones en varias localidades del interior de la provincia, lo que motivó la intervención de equipos de emergencia y áreas sociales para asistir a las familias afectadas.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el monitoreo de la situación climática continuará de manera permanente y que se mantendrán las tareas de acompañamiento hasta que la situación vuelva a la normalidad.

TEMAS Gobierno de Santiago del Estero Elías Suárez

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Adolescente lucha por su vida tras ser herido en el pecho de un disparo
  2. 2. “Estamos cansados de esta gente, todas las noches pasa lo mismo”: habló el padre del joven baleado en el B° Independencia
  3. 3. Río Dulce: Gendarmería y Fauna secuestraron armas y redes prohibidas en un operativo contra cazadores furtivos
  4. 4. El Comité de Emergencia de la Capital continúa con los trabajos para aliviar el desagüe del barrio La Católica
  5. 5. Denuncian por una estafa superior a los $ 26 millones a Juan Viaña y su firma Lubrinor SRL
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT