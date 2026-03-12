La intendente Fuentes visitó el centro de monitoreo de los vehículos municipales

La jefa comunal se interiorizó sobre el nuevo sistema de rastreo, seguridad y control satelital.

Hoy 21:29

La intendente, Ing. Norma Fuentes, visitó las oficinas del Centro de Monitoreo de la Dirección de Servicios Urbanos para interiorizarse sobre el nuevo sistema de rastreo, seguridad y control satelital de los vehículos municipales que implementará la Capital.

La jefa comunal dialogó con técnicos y desarrolladores, encabezados por el Ing. Juan Rezzola, del novedoso programa que, mediante asistentes de IA, permitirá gestionar el uso adecuado de la flota municipal, integrada por más de 200 camiones y maquinarias.

De esta manera, se podrá realizar un monitoreo constante del límite de velocidad, los recorridos de los vehículos, el consumo de combustible y las horas de trabajo de cada empleado, entre muchas otras utilidades.

Así, se mejorará la seguridad, la eficiencia y la transparencia en el movimiento de la flota, optimizando los recursos, el mantenimiento y la fiscalización efectiva durante las 24 horas para detectar infracciones.