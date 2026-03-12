Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 MAR 2026 | 25º
X
Locales

La intendente Fuentes visitó el centro de monitoreo de los vehículos municipales

La jefa comunal se interiorizó sobre el nuevo sistema de rastreo, seguridad y control satelital.

Hoy 21:29
centro monitoreo

La intendente, Ing. Norma Fuentes, visitó las oficinas del Centro de Monitoreo de la Dirección de Servicios Urbanos para interiorizarse sobre el nuevo sistema de rastreo, seguridad y control satelital de los vehículos municipales que implementará la Capital.

La jefa comunal dialogó con técnicos y desarrolladores, encabezados por el Ing. Juan Rezzola, del novedoso programa que, mediante asistentes de IA, permitirá gestionar el uso adecuado de la flota municipal, integrada por más de 200 camiones y maquinarias.

De esta manera, se podrá realizar un monitoreo constante del límite de velocidad, los recorridos de los vehículos, el consumo de combustible y las horas de trabajo de cada empleado, entre muchas otras utilidades.

Así, se mejorará la seguridad, la eficiencia y la transparencia en el movimiento de la flota, optimizando los recursos, el mantenimiento y la fiscalización efectiva durante las 24 horas para detectar infracciones.

TEMAS Municipalidad de la Capital

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Adolescente lucha por su vida tras ser herido en el pecho de un disparo
  2. 2. “Estamos cansados de esta gente, todas las noches pasa lo mismo”: habló el padre del joven baleado en el B° Independencia
  3. 3. Central Córdoba pudo llevarse más de Varela, pero terminó empatando ante Defensa y Justicia
  4. 4. Río Dulce: Gendarmería y Fauna secuestraron armas y redes prohibidas en un operativo contra cazadores furtivos
  5. 5. Denuncian por una estafa superior a los $ 26 millones a Juan Viaña y su firma Lubrinor SRL
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT