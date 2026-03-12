Ingresar
Boca dio un paso clave para ampliar La Bombonera: Ferrosur aprobó el proyecto

El club recibió el visto bueno de una de las entidades necesarias para avanzar con la obra que busca aumentar la capacidad del estadio. Ahora resta la aprobación de la CNRT y del Gobierno de la Ciudad.

Hoy 22:50

El proyecto para ampliar La Bombonera sumó un avance importante. Boca Juniors recibió el visto bueno de Ferrosur Roca, uno de los organismos que debía autorizar la obra impulsada por la gestión de Juan Román Riquelme.

La aprobación era clave porque el plan de ampliación contempla intervenciones en el sector cercano a las vías ferroviarias que pasan junto al estadio. Con este aval, el club dio un paso más hacia la concreción del proyecto que pretende elevar la capacidad del estadio de 57.000 a 84.000 espectadores.

El próximo paso será obtener la autorización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Desde Boca ya enviaron la solicitud correspondiente y ahora aguardan la respuesta del organismo, que deberá analizar distintos aspectos técnicos antes de otorgar el permiso.

Entre los puntos que evaluará la CNRT se encuentran:

  • La distancia de la obra respecto a la vía ferroviaria.
  • Los posibles riesgos para la seguridad del sistema ferroviario.
  • El impacto que podría tener en la circulación de trenes.
  • El respeto de la zona de seguridad ferroviaria.

En caso de recibir ese aval, el club todavía deberá elevar el proyecto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para obtener la aprobación final. Una vez cumplidos todos esos pasos, Boca anunciaría oficialmente la obra en sus canales institucionales.

Mientras tanto, la institución continúa con trabajos previos dentro del estadio, entre ellos la refacción de la Platea L, una intervención que forma parte del proceso de modernización de La Bombonera y que está vinculada con el futuro plan de ampliación.

