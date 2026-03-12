Los lapidarios números de Boca en los últimos clásicos

El Xeneize no pudo sostener el resultado contra San Lorenzo y no solo profundizó uno de los grandes déficits de la gestión de Riquelme, sino que no pudo cortar una racha lapidaria ante los grandes.

Hoy 22:55

Los gestos de Juan Román Riquelme, los silbidos de La Bombonera, la desazón de Claudio Úbeda y la bronca de Leandro Paredes fueron apenas algunas de las postales que dejó un nuevo clásico sin triunfo para Boca. También representan una evidencia clara de un déficit que se profundiza en la gestión del ídolo como dirigente y que hoy queda reflejado en las estadísticas: el Xeneize ganó apenas uno de los últimos 11 partidos frente a los denominados “grandes”.

Desde que Riquelme asumió en 2019 —primero como vicepresidente y desde 2024 como presidente—, Boca disputó 48 encuentros contra sus principales rivales, de los cuales solo consiguió imponerse en 11 oportunidades. En el camino también sufrió derrotas de peso, como las eliminaciones en el Apertura y el Clausura frente a Independiente y Racing Club (ambas en condición de local), además de la dura caída ante River en el Monumental que marcó el final del ciclo de Fernando Gago. El balance general es de 11 victorias, 20 empates y 17 derrotas.

De por sí, esos números resultan llamativos para un club que históricamente suele sostener un historial favorable frente a la mayoría de sus rivales directos -con la excepción de San Lorenzo, justamente el equipo al que no pudo sostenerle el resultado este miércoles-. No obstante, el panorama se vuelve aún más preocupante si se toma en cuenta el tramo más reciente.

Los últimos 11 clásicos de Boca, uno por uno: