La satisfacción de Coudet tras la victoria de River: “Fuimos justos ganadores”

El flamante entrenador expresó sus sensaciones luego del 2-1 ante Huracán en Parque Patricios.

Hoy 00:41

Eduardo Coudet tuvo un debut positivo como entrenador de River Plate, tras la victoria 2-1 ante Huracán en Parque Patricios, en un partido intenso que tuvo tres penales y dos expulsados.

En conferencia de prensa, el “Chacho” dejó sus primeras sensaciones como DT del equipo de Núñez y valoró la actitud de sus dirigidos.

“Me gustó la intención de querer jugar y tener la pelota. Generamos situaciones pero tenemos que seguir trabajando. Siempre hay cosas para mejorar”, analizó el entrenador.

El técnico remarcó que uno de los principales objetivos será sostener una identidad futbolística clara.

“Queremos sostener la intención de jugar. No era una cancha ni un rival fácil. Cuando Huracán salta líneas genera peligro con la segunda pelota. Pase lo que pase había que sostener la idea. Fuimos justos ganadores”, afirmó.

La decisión del penal y el compañerismo del plantel

Coudet también aclaró la situación del primer penal a favor de River, luego de algunas versiones que indicaban que él había designado a Juan Fernando Quintero como ejecutante.

“Yo no pedí que Juanfer Quintero patee, eso lo deciden los jugadores. Juan podría haber sido egoísta y buscar su revancha, pero le dijo a Gonzalo Montiel que lo pateara. Eso habla del compañerismo”, explicó.

Consultado sobre el penal sancionado para el “Globo”, el DT respondió con su habitual tono distendido.

“Qué sé yo si fue. Ni vi la jugada, pero protesté como protesta cualquiera cuando le cobran un penal en contra. Hace mucho que no me echan, eso lo mejoré bastante”, dijo entre risas.

Sobre sus primeros días en el club, el entrenador destacó el ritmo de trabajo y la adaptación al plantel.

“Fue una semana intensa, va todo muy rápido. En mi cabeza parece que pasó un mes. Vamos a intentar seguir mejorando y entendiéndonos con los jugadores. Tenemos un muy buen plantel”, señaló.

Con su estilo directo y descontracturado, Coudet tuvo su presentación oficial como DT del “Millonario” y dejó en claro que su objetivo es potenciar el rendimiento individual para que eso se refleje en el funcionamiento colectivo.

El triunfo ante Huracán marcó el primer paso de su nuevo ciclo al frente de River.