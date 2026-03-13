Video impactante: la crecida del río Salado provoca derrumbes y la caída de árboles en Alberdi

El fuerte aumento del caudal, tras las lluvias en la cuenca alta y las erogaciones del dique El Tunal, genera una intensa erosión en la ribera. El momento en que un árbol es arrastrado por el agua quedó registrado en un video que se viralizó.

Hoy 01:04

La crecida del Río Salado comenzó a generar preocupación en el departamento Alberdi, donde el avance del agua está provocando serios procesos de erosión en la costa y derrumbes en distintos sectores de la ribera.

En las últimas horas se viralizó un video que muestra con claridad la fuerza de la corriente: el agua socava lentamente la barranca hasta que el terreno cede y un árbol completo termina desplomándose dentro del cauce.

Las imágenes reflejan el impacto de la creciente sobre la costa, donde el suelo se debilita progresivamente debido a la presión del agua y al incremento del caudal registrado en los últimos días.

Lluvias y erogaciones aumentan el caudal del río Salado

El fenómeno se produce tras las intensas lluvias registradas en la región y el aumento del caudal proveniente de la cuenca alta, factores que incrementaron el volumen de agua que circula por el río.

En este contexto, el subsecretario de Agua de la provincia, Sergio Zaltz, explicó que la situación del río se encuentra bajo monitoreo permanente por parte de las autoridades provinciales.

El funcionario detalló que actualmente se registran importantes erogaciones desde el Dique El Tunal, lo que también influye en el incremento del caudal.

“Tenemos erogaciones importantes: estamos en 250 metros cúbicos por segundo desde El Tunal y hemos tenido lluvias el día de ayer que van a generar algunos aportes a los cauces o a las zonas inundables”, señaló Zaltz.

Alerta por posibles nuevos derrumbes en la ribera

La combinación entre las precipitaciones recientes y la liberación de agua del sistema hídrico genera procesos de erosión en las barrancas del río, lo que puede derivar en desprendimientos de tierra y caída de árboles, como ocurrió en el episodio que quedó registrado en el video.

Ante este escenario, las autoridades mantienen un seguimiento constante de la evolución del caudal del río Salado y no descartan que en los próximos días puedan producirse nuevos desmoronamientos en sectores de la costa, especialmente en áreas donde el terreno presenta mayor inestabilidad.