Defensa Civil refuerza tareas preventivas en el Parque Aguirre por la crecida del Río Dulce

Trabajadores municipales realizan monitoreos permanentes, restringen accesos y delimitan zonas peligrosas ante el aumento del caudal del río. También colocaron bolsas de arena para reforzar sectores vulnerables.

Hoy 03:21

Personal de Defensa Civil lleva adelante un intenso operativo preventivo en el sector del Parque Aguirre ante el incremento del caudal del Río Dulce registrado en los últimos días.

Las tareas incluyen monitoreos permanentes del comportamiento del río y recorridos constantes por la zona ribereña, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo para vecinos y visitantes que suelen concurrir a este tradicional espacio verde de la capital santiagueña.

En el marco del operativo, los equipos también restringieron accesos a sectores cercanos al cauce y delimitaron áreas consideradas peligrosas, con la colaboración de efectivos de la Policía de la Provincia, quienes acompañan las tareas de control y prevención.

Además, como parte de las medidas de contención, los trabajadores colocaron bolsas de arena en distintos puntos de la ribera, especialmente en zonas donde el avance del agua podría afectar algunos sectores de circulación.

Las acciones forman parte de un dispositivo preventivo más amplio dispuesto por las autoridades para seguir de cerca la evolución de la crecida del Río Dulce, fenómeno que se mantiene bajo vigilancia constante debido al importante volumen de agua liberado desde el sistema hídrico aguas arriba.

Desde Defensa Civil reiteraron el pedido a la población de respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar, evitar ingresar al río y no permanecer en áreas cercanas a la ribera, mientras continúan las tareas de prevención en el Parque Aguirre.

Crecida del Río Dulce