Prensa City aprovechó el empate de El Clásico y quedó como único líder del Torneo Interprensa

La lucha por el título empieza a tomar forma y cada jornada se vive como una final.

Hoy 05:15

La sexta jornada del Torneo Interprensa dejó movimientos importantes en la tabla. Prensa City fue el gran ganador del jueves, ya que goleó por 16 a 5 a Nuevo Diario y, además, se vio beneficiado por el empate 3 a 3 en el clásico entre El Clásico Radio y Canal 7, resultado que le permitió quedar como único puntero del certamen.

En otro de los encuentros de la fecha, Cz Deportivo protagonizó un partidazo y superó 6 a 4 a Diario El Liberal, mientras que Figura Deportiva se hizo fuerte y venció 4 a 1 a Radio Mitre, sumando tres puntos importantes para mantener la ilusión.

El campeonato viene mostrando una gran paridad entre varios equipos, algo que se refleja en los resultados de las primeras seis fechas. Prensa City, que ya había demostrado su poder ofensivo en jornadas anteriores, volvió a ratificar su gran momento con una goleada que lo posiciona como uno de los candidatos a quedarse con el título.

Resultados del Torneo Interprensa

Fecha 1

Nuevo Diario 4 – 3 El Liberal

Prensa City 6 – 3 Figura Deportiva

Canal 7 3 – 2 CZ Deportivo

El Clásico Radio 2 – 0 Radio Mitre (no se presentó)

Fecha 2

El Clásico Radio 9 – 3 Prensa City

Nuevo Diario 4 – 4 Canal 7

Radio Mitre 1 – 0 CZ Deportivo

Figura Deportiva 5 – 4 El Liberal

Fecha 3

Prensa City 10 – 6 Radio Mitre

El Clásico Radio 4 – 3 Figura Deportiva

El Liberal 5 – 4 Canal 7

CZ Deportivo 3 – 2 Nuevo Diario

Fecha 4

Nuevo Diario 6 – 5 Figura Deportiva

Prensa City 6 – 3 El Liberal

Radio Mitre 3 – 3 Canal 7

CZ Deportivo 2 – 0 El Clásico Radio (no se presentó)

Fecha 5

Radio Mitre 6 – 4 El Liberal

El Clásico Radio 11 – 6 Nuevo Diario

Prensa City 6 – 1 CZ Deportivo

Canal 7 4 – 3 Figura Deportiva

Fecha 6