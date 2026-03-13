Ingresar
Prensa City aprovechó el empate de El Clásico y quedó como único líder del Torneo Interprensa

La lucha por el título empieza a tomar forma y cada jornada se vive como una final.

Hoy 05:15

La sexta jornada del Torneo Interprensa dejó movimientos importantes en la tabla. Prensa City fue el gran ganador del jueves, ya que goleó por 16 a 5 a Nuevo Diario y, además, se vio beneficiado por el empate 3 a 3 en el clásico entre El Clásico Radio y Canal 7, resultado que le permitió quedar como único puntero del certamen.

En otro de los encuentros de la fecha, Cz Deportivo protagonizó un partidazo y superó 6 a 4 a Diario El Liberal, mientras que Figura Deportiva se hizo fuerte y venció 4 a 1 a Radio Mitre, sumando tres puntos importantes para mantener la ilusión.

El campeonato viene mostrando una gran paridad entre varios equipos, algo que se refleja en los resultados de las primeras seis fechas. Prensa City, que ya había demostrado su poder ofensivo en jornadas anteriores, volvió a ratificar su gran momento con una goleada que lo posiciona como uno de los candidatos a quedarse con el título.

Resultados del Torneo Interprensa

Fecha 1

  • Nuevo Diario 4 – 3 El Liberal
  • Prensa City 6 – 3 Figura Deportiva
  • Canal 7 3 – 2 CZ Deportivo
  • El Clásico Radio 2 – 0 Radio Mitre (no se presentó)

Fecha 2

  • El Clásico Radio 9 – 3 Prensa City
  • Nuevo Diario 4 – 4 Canal 7
  • Radio Mitre 1 – 0 CZ Deportivo
  • Figura Deportiva 5 – 4 El Liberal

Fecha 3

  • Prensa City 10 – 6 Radio Mitre
  • El Clásico Radio 4 – 3 Figura Deportiva
  • El Liberal 5 – 4 Canal 7
  • CZ Deportivo 3 – 2 Nuevo Diario

Fecha 4

  • Nuevo Diario 6 – 5 Figura Deportiva
  • Prensa City 6 – 3 El Liberal
  • Radio Mitre 3 – 3 Canal 7
  • CZ Deportivo 2 – 0 El Clásico Radio (no se presentó)

Fecha 5

  • Radio Mitre 6 – 4 El Liberal
  • El Clásico Radio 11 – 6 Nuevo Diario
  • Prensa City 6 – 1 CZ Deportivo
  • Canal 7 4 – 3 Figura Deportiva

Fecha 6

  • Diario El Liberal 4 – 6 CZ Deportivo
  • El Nuevo Diario 5 – 16 Prensa City
  • Figura Deportiva 4 – 1 Radio Mitre
  • Canal 7 3 – 3 El Clásico Radio

TEMAS Torneo Interprensa

