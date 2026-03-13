Un avión de Estados Unidos se estrelló en Irak, pero Washington niega que haya sido un ataque

Se trata de un KC-135, una aeronave de reabastecimiento, que cayó "en espacio aéreo aliado", dijeron. Sin embargo, Irán contradice la versión oficial y asegura que la aeronave fue alcanzada por misiles iraquíes.

El Comando Central de los Estados Unidos informó que un avión de reabastecimiento KC-135 se estrelló en el oeste de Irak, “en espacio aéreo amigo”, y afirmó que el episodio no fue producto de un ataque. Sin embargo, Irán sostuvo que la nave fue alcanzada por un misil lanzado por grupos iraquíes y aseguró que toda su tripulación murió.

En el episodio estuvo involucrada otra aeronave que, sin embargo, tocó suelo sin inconvenientes. "Una de las aeronaves cayó en el oeste de Irak y la segunda aterrizó sin contratiempos. No se debió a fuego hostil ni a fuego amigo", señalaron los responsables de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.

Washington evitó precisar cuántas personas viajaban en el avión y en qué condiciones se encuentran.

Desde el inicio del conflicto bélico, el KC-135 es al menos la cuarta aeronave militar que pierde el gobierno de Donald Trump, después de que tres F-15 fueran derribados por "fuego amigo" sobre Kuwait.

De acuerdo con la información de la Fuerza Aérea de los EE.UU, este tipo de aviones suelen tener una tripulación compuesta por un piloto, un copiloto y un tercero que opera la pértiga, el dispositivo que se utiliza para reabastecer a otros aviones.

La versión de Irán sobre el avión estadounidense

Si bien Estados Unidos sostiene que el accidente no fue intencional, Irán descree de esa versión. En ese sentido, un portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya informó a la agencia Tasnim que el avión del Ejército estadounidense fue "alcanzado por un misil de los grupos de resistencia en el oeste de Irak".

El ataque, aseguraron, llevó a que la aeronave se estrellara y murieran todas las personas que iban a bordo.

En tanto la Guardia Revolucionaria emitió un comunicado en el que afirmó que las víctimas fatales del presunto ataque fueron seis. Además, detalló que el impacto se produjo mientras el avión cisterna estaba abasteciendo un avión de combate "enemigo".

Por su parte, el Pentágono también informó que las tareas de rescate continúan, pero no dio precisiones respecto del número de tripulantes que estaban en el avión.

El vocero del Ejército iraní no dio especificaciones sobre el origen del misil. No obstante, destacaron que desde la escalada de tensiones en Oriente Medio las milicias de las Fuerzas de Movilización Popular, integradas en las Fuerzas Armadas iraquíes, recibieron varios ataques de origen desconocido.

Las Fuerzas de Movilización Popular agrupan decenas de milicias iraquíes de distinto signo formadas en 2014 para combatir al grupo terrorista Estado Islámico (EI).

En 2016 se integraron a las Fuerzas Armadas y pasaron a formar parte del sistema oficial de seguridad local, pese a que algunas de sus facciones fueron acusadas por Estados Unidos de lanzar ataques contra sus intereses en Irak. Incluso, algunos grupos fueron designados como organizaciones terroristas por Washington.