“Estamos destruyendo por completo el régimen terrorista”: Donald Trump habló de la guerra en Irán

El presidente de Estados Unidos se mostró optimista en cuanto al desarrollo de la guerra. Lo hizo en la red social Truth, donde calificó a los líderes iraníes como “desquiciados criminales”.

Hoy 05:19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este viernes por la noche un contundente mensaje contra el régimen iraní y consideró que lo está “destruyendo por completo” en el marco del conflicto que está a punto de cumplir dos semanas.

“Estamos destruyendo por completo el régimen terrorista de Irán, militar, económica y de todas las maneras posibles; sin embargo, si leyeran el fracasado New York Times, pensarían erróneamente que no estamos ganando”, apuntó el mandatario republicano.

En esa dirección, enumero: “La Armada iraní ha desaparecido, su Fuerza Aérea ya no existe, los misiles, drones y todo lo demás están siendo diezmados, y sus líderes han sido borrados de la faz de la tierra”.

Además, remarcó que su país tiene “una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y tiempo de sobra” como para imponerse en el conflicto.

“Observen lo que les sucede hoy a estos desquiciados criminales. Han estado matando a personas inocentes en todo el mundo durante 47 años, y ahora yo, como el 47.º presidente de los Estados Unidos de América, los estoy matando”, destacó.

Para completar su mensaje en la red social Truth, Trump escribió: “¡Qué gran honor es hacerlo! Gracias por su atención a este asunto”.

Previamente, el mandatario estadounidense había señalado que la guerra contra Irán avanza "muy rápido", a pesar de la incertidumbre generada por el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

“Está yendo muy bien, nuestras fuerzas armadas son insuperables", dijo Trump en la Casa Blanca.

Y agregó: "Realmente son una nación de terror y odio, y están pagando un alto precio en este momento".

El líder supremo de Irán promete seguir luchando

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, emitió el jueves sus primeras declaraciones públicas, en las que promete mantener la lucha, provocar más dolor a los países árabes del golfo Pérsico y amenaza con abrir “otros frentes” en una guerra que ya ha trastocado los suministros energéticos globales, la economía mundial y los viajes internacionales.

En una declaración leída por un presentador de noticias de la televisión estatal, Mojtaba Jamenei dijo que llevaba un “archivo de venganza”.

No apareció en cámara y no ha sido visto desde que su padre y su esposa murieron en la ofensiva inicial de la guerra, en la que él también resultó herido, según un embajador iraní.