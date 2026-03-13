Estados Unidos habilitó “temporalmente” la venta de petróleo ruso, en medio de la escalada de precios

La medida aplicará para el crudo que ya está en tránsito y regirá desde el 12 de marzo hasta el 11 de abril. Este jueves los futuros de crudo superaron la barrera de los US$100, su nivel más alto desde 2022.

Hoy 05:01

Luego de que el precio del crudo rompiera la barrera de los US$100 producto de la guerra en Medio Oriente, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció que permitirá "temporalmente" la venta de petróleo ruso que se encuentra en el mar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Tesoro emitió una licencia que autoriza la venta de crudo ruso y productos petrolíferos que hayan sido cargados en buques a las 12.01 AM del 12 de marzo o antes, hasta el 11 de abril.

La medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros Inicio (OFAC, por sus siglas en inglés) exceptúa "transacciones o actividad que involucre a Irán, el gobierno de Irán, o productos y servicios de orígen iraní".

La medida busca "promover la estabilidad en los mercados energéticos mundiales" y "mantener los precios bajos mientras abordamos la amenaza y la inestabilidad que plantea el régimen terrorista iraní", publicó en X el secretario Scott Bessent.

"Para ampliar el alcance global del suministro existente, el Tesoro otorga una autorización temporal para que los países adquieran petróleo ruso actualmente varado en el mar. Esta medida, de alcance limitado y a corto plazo, se aplica únicamente al petróleo que ya está en tránsito y no aportará beneficios financieros significativos al gobierno ruso, que obtiene la mayor parte de sus ingresos energéticos de los impuestos aplicados en el punto de extracción", agregó el funcionario.

La semana pasada, EE.UU. le había otorgado a India -el tercer importador de petróleo más grande del mundo y uno de los que se vio más directamente afectados por la situación en Medio Oriente- una exención temporal para comprar petróleo ruso hasta el 4 de abril, para buques que hayan sido cargados antes del 5 de marzo.

La medida fue significativa ya que revirtió meses de presión de la Administración Trump sobre India, al que le había impuesto 50% de aranceles. Washington levantó las tarifas tras anunciar un acuerdo comercial con el país asiático, mientras que India mantuvo las compras de petróleo ruso -más baratos por las sanciones económicas debido a la guerra con Ucrania- al mínimo.

Esta semana, además, el secretario de Energía, Chris Wright, anunció que EE.UU. liberará 172 millones de barriles de su Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, por sus siglas en inglés) en un esfuerzo conjunto junto a otros 31 países miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE) para liberar 400 millones de barriles en total y estabilizar el precio del crudo. Desde el Departamento de Energía estimaron que los envíos comenzarán la semana que viene y tardarán unos 120 días en completarse.

La semana pasada, Trump también había anunciado facilidades para asegurar pérdidas de hasta US$20.000 para los barcos -especialmente los petroleros- que naveguen por el Golfo Pérsico, a través de la Corporación Financiera de Desarrollo (DFC). También dijo que la propia Armada estadounidense podría empezar a escoltar los buques, de ser necesario.

Sin embargo, ninguno de estos anuncios ha logrado calmar el precio del petróleo que superó los US$100 -una barrera que no tocaba desde 2022- luego de que Irán prometiera atacar más recursos petroleros en Medio Oriente y continuar el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.

El barril de Brent, referencia internacional para el petróleo, subió 9,22% y cerró este jueves en US$100,46, un máximo desde agosto de 2022, mientras que el barril de West Texas Intermediate (WTI), de referencia estadounidense, avanzó un 9,72% hasta los US$95,73.

Este jueves, Trump había publicado en su red Truth Social que "Estados Unidos es, por lejos, el mayor productor de petróleo del mundo, por lo que cuando suben los precios del petróleo, ganamos mucho dinero". Sin embargo, la suba del galón de gasolina está comenzando a abrir un nuevo frente interno con los consumidores estadounidenses, a meses de las elecciones de medio término.