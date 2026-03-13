Olímpico va por la recuperación en un duelo clave ante Oberá en el Vicente Rosales

El Negro Bandeño jugará este viernes desde las 22.10 en condición de local con la misión de sumar un triunfo para acercarse a la zona de playoffs.

Olímpico de La Banda será local este viernes 13 ante Oberá Tenis Club, desde las 22.10 en el estadio Vicente Rosales, en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet. El encuentro contará con el arbitraje de Fernando Sampietro, Alejandro Zanabone y Romina Morales, y tendrá televisación para todo el país a través de TyC Sports.

El conjunto bandeño afronta un compromiso importante en su objetivo de acercarse a la zona de playoffs. Actualmente se ubica en el puesto 14 de la tabla, con un registro de 11 triunfos y 17 derrotas (39,2%). El equipo dirigido por Martín Villagrán llega tras caer en un final muy ajustado frente a Ferro Carril Oeste por 72 a 69, en un duelo que se resolvió en los últimos instantes.

En ofensiva, Olímpico promedia 78,4 puntos por partido y buscará hacerse fuerte en casa para sumar en esta recta decisiva de la fase regular. Dentro de sus principales referencias aparece José Ascanio, con 12,8 puntos de media, mientras que en el juego aéreo se destaca Gonzalo Bressan, con 6,5 rebotes por encuentro. En cuanto al plantel, no se registran bajas, aunque el base Agustín Facello continúa jugando con un edema óseo en el tobillo, lo que le impide hacerlo con total normalidad, aunque sigue siendo parte de la rotación.

Por su parte, el elenco misionero atraviesa una muy buena campaña y se posiciona en el quinto lugar de la tabla, con 16 victorias y 10 derrotas. El conjunto celeste promedia 80,6 puntos por juego y se mantiene dentro del grupo de protagonistas del certamen. Su principal carta ofensiva es William Vorhees, con 15,8 tantos por noche, mientras que en los tableros se destaca Daviyon Draper, con 5 rebotes de promedio.

En su última presentación, Oberá Tenis Club cayó frente a Quimsa por 80 a 76, en un encuentro muy parejo que se definió en el tramo final. Al igual que su rival de turno, el equipo misionero no presenta ausencias para el compromiso de este viernes.

En relación a este duelo importante para las aspiraciones del Negro bandeño, el escolta Santiago Pérez expresó: “Será otro juego complicado, tendremos que dar lo máximo en cuanto a energía y concentración para llevar adelante el plan que nos baje el cuerpo técnico. Esperamos poder quedarnos con la victoria”.