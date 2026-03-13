Ingresar
Gran Hermano, Generación Dorada tiene un nuevo eliminado: quién dejó la casa más famosa del país

Tras la expulsión de Carmiña Masi por sus dichos racistas contra Mavinga, el reality de Telefe tuvo otra noche clave en la que el público definió una nueva salida de la casa.

Hoy 05:42

Tras las salidas de Lucero y Tomy, y luego de la expulsión de Carmiña Masi por sus dichos racistas contra Jenny Mavinga, Gran Hermano Generación Dorada tuvo, el jueves, una nueva gala de eliminación cargada de tensión.

La dinámica de la semana cambió por completo dentro del reality más famoso del país. En lugar de realizar la clásica gala de nominación, todos los participantes quedaron directamente en placa y se sometieron al voto positivo del público, lo que generó una competencia aún más pareja.

A lo largo del programa, Santiago del Moro fue anunciando a los distintos “hermanitos” que lograban continuar en la casa gracias al apoyo de los televidentes. Sin embargo, hacia el final de la gala llegó el momento más esperado de la noche.

Finalmente, el conductor confirmó que Carla “Carlota” Bigliani fue la participante menos votada por el público y, por lo tanto, se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano Generación Dorada.

La jugadora había ingresado semanas atrás en reemplazo de Divina Gloria, pero no logró consolidarse dentro del juego ni conseguir el respaldo suficiente de la audiencia para continuar en competencia.

De esta manera, Carlota se transformó en la tercera eliminada del reality, en una semana marcada por fuertes polémicas dentro de la casa. La tensión, sin embargo, continuará: el próximo lunes habrá otra eliminación, que volverá a modificar el mapa del juego.

TEMAS Telefe Gran Hermano: generación dorada

