Estudiantes busca acercarse a la cima de la Zona A ante un Lanús que llega golpeado

El Pincha buscará recuperarse tras perder el invicto, mientras que el Granate intentará dejar atrás la dura goleada sufrida ante Boca. El partido se jugará este viernes desde las 20 en La Plata.

Hoy 05:44

Estudiantes de La Plata y Lanús se enfrentarán este viernes desde las 20.00 en el Estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos llegan golpeados y con la necesidad de reencontrarse con el triunfo en uno de los duelos destacados del fin de semana.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO OPCIÓN 1 - OPCIÓN 2

El Pincha dejó pasar una gran oportunidad en la última jornada al caer ante Vélez Sarsfield en UNO, resultado que le hizo perder el invicto y la chance de afirmarse en la cima de la Zona A. En ese contexto, el regreso a la titularidad del colombiano Edwuin Cetré, luego de un verano cargado de rumores de transferencias, aparece como una de las buenas noticias para el entrenador Alexander Medina, quien continúa con la base competitiva que dejó su antecesor Eduardo Domínguez.

En Lanús, en tanto, la euforia por la obtención de la Recopa Sudamericana se disipó rápidamente tras la contundente goleada sufrida como local frente a Boca Juniors. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino evidenció dificultades para asumir el protagonismo del juego y además sufrió bajas sensibles en ataque: la venta de Rodrigo Castillo al Fluminense y la lesión de Marcelino Moreno debilitan una ofensiva que fue clave en los buenos momentos del Granate, hoy ubicado en el décimo lugar del torneo.

Pensando en la tabla, el partido puede marcar un punto de inflexión para ambos. Si Estudiantes consigue la victoria, quedará como único escolta del Fortín con 18 puntos. Por su parte, Lanús alcanzaría las 12 unidades y se metería nuevamente en la pelea por los puestos de clasificación.

Además, los dos equipos tendrán una semana especial, ya que el jueves 19 viajarán a Asunción para presenciar el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, certamen en el que tanto el León como el Granate integrarán el Bombo 2.

Probable formación de Estudiantes:

Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Fabricio Pérez, Edwuin Cetré; Guido Carrillo.

DT: Alexander Medina.

Probable formación de Lanús:

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Dylan Aquino o Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou.

DT: Mauricio Pellegrino.