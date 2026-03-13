El tiempo para este viernes 13 de marzo en Santiago del Estero: anticipan 31° de máxima y cielo parcialmente nublado

Según el Servicio Meteorológico Nacional, no se producirán lluvias durante esta jornada. ¿Cuáles serán las condiciones del finde?
Santiago del Estero tendrá otra jornada agobiante, con una máxima que rondaría los 30 grados y cielo algo nublado.
En su página web, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) precisa que la jornada transcurrirá sin lluvias y que los vientos soplarán de manera moderada, principalmente desde el sector norte y noreste.
Para el sábado, el organismo anticipa una mínima de 24 grados y una máxima de 30, con vientos del sector norte y probables tormentas, en horas de la tarde-noche.
Si miramos un poquito más allá, el domingo las condiciones serán idénticas a las del sábado, con registros que oscilarán entre los 24° de mínima y 30 de máxima. Según el SMN, durante la jornada dominical no habrá tormentas ni chaparrones.
