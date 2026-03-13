El tiempo para este viernes 13 de marzo en Santiago del Estero: anticipan 31° de máxima y cielo parcialmente nublado

Según el Servicio Meteorológico Nacional, no se producirán lluvias durante esta jornada. ¿Cuáles serán las condiciones del finde?

Hoy 05:56

Santiago del Estero tendrá otra jornada agobiante, con una máxima que rondaría los 30 grados y cielo algo nublado.

En su página web, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) precisa que la jornada transcurrirá sin lluvias y que los vientos soplarán de manera moderada, principalmente desde el sector norte y noreste.

Para el sábado, el organismo anticipa una mínima de 24 grados y una máxima de 30, con vientos del sector norte y probables tormentas, en horas de la tarde-noche.

Si miramos un poquito más allá, el domingo las condiciones serán idénticas a las del sábado, con registros que oscilarán entre los 24° de mínima y 30 de máxima. Según el SMN, durante la jornada dominical no habrá tormentas ni chaparrones.