Independiente de Beltrán presentó a su dupla técnica para la temporada 2026

El Rojo confirmó a Hugo De Marco y Gustavo Vaca como los responsables del plantel que afrontará la próxima Liga Santiagueña de Fútbol.

Hoy 06:19

Independiente de Beltrán presentó oficialmente a sus nuevos entrenadores para la temporada 2026 de la Liga Santiagueña de Fútbol, apostando por dos hombres de la casa para conducir al plantel en el próximo campeonato.

Se trata de Hugo De Marco y Gustavo Vaca, quienes estarán al frente del equipo con el objetivo de realizar una buena campaña en el certamen local. Ambos conocen profundamente la institución y lo que representa defender los colores del Rojo de Beltrán, por lo que su llegada genera expectativas dentro del club.

Tras la confirmación del nuevo cuerpo técnico, el plantel comenzó con los primeros entrenamientos de la pretemporada, trabajando con entusiasmo y compromiso de cara a lo que será el inicio de la competencia oficial en el fútbol santiagueño.

Además, el cuerpo técnico contará con Brian Silva como preparador físico, quien tendrá a su cargo la puesta a punto del plantel durante la preparación.