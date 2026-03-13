Livvy Dunne se suma al reboot de “Baywatch”

La modelo e influencer, ex gimnasta de LSU y con millones de seguidores en redes sociales, hará su debut como actriz en la nueva versión de la popular serie de guardavidas que prepara Fox para la temporada 2026-2027.

Hoy 06:53

La modelo e influencer Livvy Dunne fue confirmada como una de las nuevas incorporaciones del reboot de la serie Baywatch que prepara la cadena Fox Broadcasting Company. La ex gimnasta universitaria tendrá un papel recurrente interpretando a Grace, una joven guardavidas en formación caracterizada por su entusiasmo.

El proyecto, que algunos ya describen como “Baywatch 2.0: la edición influencer”, apuesta a sumar figuras con gran presencia en redes sociales. Dunne, que cuenta con alrededor de 13 millones de seguidores, hará en esta producción su debut profesional como actriz, luego de haber anunciado recientemente que estaba tomando clases de actuación y que planea iniciar una carrera en cine y televisión tras retirarse de la gimnasia en abril de 2025.

La influencer se suma a otros nombres ya confirmados para la serie, entre ellos Noah Beck, Shay Mitchell y Brooks Nader, quienes también cuentan con una fuerte presencia digital.

El protagonista del reboot será Stephen Amell, quien interpretará a Hobie Buchannon, ahora convertido en capitán de Baywatch y siguiendo los pasos de su legendario padre Mitch. En la historia, su vida cambia cuando su hija Charlie, interpretada por Jessica Belkin, aparece dispuesta a continuar el legado familiar. El elenco también incluye a Hassie Harrison y Thaddeus LaGrone, además del regreso de David Chokachi, quien retomará su recordado papel de Cody Madison de la serie original.

La nueva versión de Baywatch está prevista para estrenarse durante la temporada televisiva 2026-2027. La producción será una coproducción entre Fox Entertainment y Fremantle, con Matt Nix como showrunner y productor ejecutivo. También participan como productores ejecutivos el director del episodio estreno McG, junto a Michael Berk, Greg Bonann, Doug Schwartz, Dante Di Loreto y Mike Horowitz.