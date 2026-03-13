Sydney Sweeney protagonizará "The Custom of the Country", que suma nuevas figuras a su elenco

La adaptación de la novela de Edith Wharton amplía su reparto con actores reconocidos como Rose Leslie, Matthew Goode y Dominic West. La película se encuentra actualmente en producción y podría estrenarse el próximo año.

Hoy 07:43

La actriz Sydney Sweeney encabezará el elenco de la película The Custom of the Country, un proyecto que continúa sumando nombres destacados a su reparto mientras avanza su producción.

Entre las incorporaciones más recientes se encuentra Rose Leslie, reconocida por su participación en la serie Game of Thrones. A ella se suman también Matthew Goode, Louis Garrel, Martha Plimpton, Irene Jacob, Hugh Dancy, Ian Hart, James McArdle, Rosie Sheehy, Louisa Harland, Ronkẹ Adékọluẹ́jọ́, Dominic West y Miranda Richardson. Todos ellos compartirán pantalla con Leo Woodall.

La película está basada en la novela del mismo nombre escrita por Edith Wharton. La dirección estará a cargo de Josie Rourke, quien además adaptó el guion.

La historia sigue a Undine Spragg, personaje interpretado por Sweeney, una ambiciosa joven del Medio Oeste estadounidense que se muda a Nueva York con el objetivo de alcanzar riqueza y una posición social más alta. A medida que se introduce en los círculos más exclusivos de la sociedad neoyorquina, deberá enfrentarse a las estrictas normas sociales mientras intenta cumplir sus propias aspiraciones.

Detrás del proyecto participan varias compañías de producción. Además de protagonizar la película, Sweeney también figura como productora, junto con LD Entertainment, el productor Charles Finch y Alison Owen de Monumental Pictures.

Sydney Sweeney

La financiación corre por cuenta de Studiocanal, que planea estrenar la película en cines dentro de sus territorios de distribución, entre ellos Reino Unido, Francia, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Polonia y la región del Benelux. El proyecto también cuenta con la participación de Rabbit’s Foot Films.

Actualmente, la producción del film se encuentra en marcha. Aunque todavía no se anunció una fecha oficial de estreno, se espera que la película llegue a los cines como mínimo el próximo año.