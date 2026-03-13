Qué dijo Franco Colapinto tras finalizar 16° en la qualy de la Sprint del GP de China

La carrera Sprint del GP de China, que tendrá 19 vueltas, se disputará este sábado 14 de marzo desde las 00.00 (hora de Argentina). Más tarde, a las 04.00, se realizará la clasificación tradicional.

Hoy 07:43

Franco Colapinto analizó su rendimiento luego de finalizar 16° en la clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de China y se mostró preocupado por la diferencia de tiempos respecto a su compañero de equipo en Alpine F1 Team.

El piloto argentino reconoció que aún está en proceso de adaptación al circuito de Shanghái y que deberá mejorar de cara a las próximas sesiones. “Estoy un poco perdido con la qualy. Quedé muy lejos de él y es un poco la referencia que tengo”, expresó en diálogo con ESPN, en relación al rendimiento de Pierre Gasly, quien logró ubicarse séptimo en la sesión.

Colapinto también explicó que su falta de experiencia previa en el circuito fue un factor a tener en cuenta. “No conocía la pista, tengo mucho que mejorar. Hay que entender un poco el porqué, pero creo que hay mucho por trabajar esta noche para mejorar antes de la qualy”, señaló el argentino.

Además, el pilarense evitó responsabilizar al equipo por el resultado y puso el foco en su propio rendimiento. “Creo que obviamente fue bueno conocer el circuito y tratar de entender todo, pero faltó un poco de performance de mi lado”, concluyó.

