El Gobierno dio de baja otras 10 prepagas y ya suman más de 160 en dos años

La decisión fue tomada por la Superintendencia de Servicios de Salud para ordenar el sistema. Qué empresas quedaron afuera y qué ocurrirá con los afiliados.

Hoy 08:16

El Gobierno dio de baja otras 10 empresas de medicina prepaga que estaban inscriptas en los registros oficiales, pero no presentaban actividad. La medida fue dispuesta por la Superintendencia de Salud y busca “reordenar” el sistema sanitario.

Con esta decisión, ya son 162 las compañías de medicina privada que fueron eliminadas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) durante la gestión de Javier Milei.

La decisión se basa en la Ley N° 26.682, que regula el funcionamiento de las entidades de medicina prepaga. Establece condiciones como la presentación de balances, declaraciones juradas, tipificación de planes de cobertura y actualización de información prestacional y contable.

Estas normativas tienen como objetivo garantizar la solvencia, calidad y transparencia de los servicios ofrecidos por las empresas del sector.

La SSS aclaró que la medida no afecta a los usuarios de la medicina prepaga, ya que las compañías que fueron dadas de baja se trataban de empresas sin afiliados, sin estructura operativa y sin presentación de información básica exigida por la normativa vigente.

La Superintendencia de Salud dio de baja a 10 empresas de medicina prepaga.A continuación, el listado de las compañías alcanzadas:

And the Yellow Too S.A.

S.A. Asociación Española de Socorros Mutuos -Villa Constitución

-Villa Constitución Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario

Círculo Médico de Bragado

Círculo Médico de San Luis

ECSA Salud

Mutual Odontológica Argentina

Obra Social de la Federación de Cámaras y Centro Comerciales Zonales de la República Argentina

de la República Argentina Policlínico Lomas Medicina Prepaga Sociedad Anónima

Sociedad Anónima Protección Médica SRL

La nomína se suma a otras 152 las compañías que fueron eliminadas del registro oficial en los últimos dos años.

Pese a la eliminación de 10 empresas de medicina prepaga del registro nacional, el Gobierno aclaró que la decisión no genera impacto en los afiliados, ya que se trata de entidades que no cumplían con los requisitos exigidos para sostener la inscripción definitiva en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga.

El Ejecutivo busca reordenar el registro, eliminando razones sociales que no acreditaron actividad efectiva, padrones de afiliados ni documentación contable exigida por la normativa vigente.

“La Superintendencia busca asegurar que el padrón refleje únicamente a entidades que acrediten actividad real, cuenten con afiliados y compitan libremente en el mercado”, sostuvieron desde el Gobierno.