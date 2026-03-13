El Gobierno creó un Consejo Federal para investigar y prevenir delitos económicos

La medida fue oficializada a través de una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional y busca coordinar acciones entre fuerzas federales, provinciales y la Ciudad de Buenos Aires para combatir la criminalidad económica.

Hoy 08:26

El Gobierno nacional oficializó la creación del Consejo Federal de Delitos Económicos, un nuevo organismo orientado a fortalecer la prevención y la investigación de este tipo de criminalidad en todo el territorio argentino.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 230/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial por el Ministerio de Seguridad Nacional que encabeza Alejandra Monteoliva.

Según se detalla en la normativa, el organismo funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Investigación Criminal de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada.

“El Consejo tendrá la misión de generar un espacio de coordinación interjurisdiccional para la prevención e investigación de los delitos económicos”, indica el texto oficial.

Entre sus funciones principales, el nuevo organismo deberá asistir en la detección y prevención de las diferentes manifestaciones de delitos económicos que se registren en el país.

Además, se encargará de recolectar y sistematizar información sobre estos hechos, a partir de fuentes abiertas y datos aportados por las fuerzas policiales y de seguridad federales, las policías provinciales y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Otro de los objetivos será desarrollar indicadores y elaborar informes periódicos que sirvan como insumo para el trabajo de los integrantes del consejo.

También se prevé la elaboración de un mapa de situación a nivel nacional, regional y provincial, con el propósito de proponer medidas destinadas a prevenir ilícitos económicos y mejorar el intercambio de información entre los distintos organismos competentes.

La resolución establece además que el consejo podrá conformar grupos de trabajo especializados, con el objetivo de compartir información, analizar situaciones específicas y detectar nuevas modalidades de delitos económicos.

Asimismo, se analizarán investigaciones en curso para identificar oportunidades de mejora en los procedimientos aplicados por las fuerzas de seguridad federales y provinciales en la lucha contra este tipo de delitos.