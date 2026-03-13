Conmoción en Córdoba: mataron a un policía y sospechan que lo confundieron con un ladrón

El efectivo llegó a un domicilio de barrio Villa Belgrano luego de una alerta por robo. En medio de la confusión recibió un disparo fatal. Investigan lo ocurrido.

Hoy 08:33

Un policía de 54 años murió este jueves por la noche en Córdoba luego de recibir un disparo durante un confuso episodio ocurrido en Neper al 5900, en barrio Villa Belgrano, en la zona norte de la capital.

La víctima fue identificada como Luis Azabal, quien formaba parte de una comisión policial que había llegado a un domicilio tras un aviso sobre la presencia de supuestos ladrones en el lugar.

De acuerdo con la información preliminar, cuando los efectivos arribaron a la vivienda la puerta se encontraba abierta. En esas circunstancias, el propietario de la casa habría efectuado un disparo al confundir al policía con un delincuente.

El proyectil impactó a la altura de la clavícula izquierda, lo que provocó una grave herida. Azabal fue trasladado de urgencia al Sanatorio Allende pero murió poco después debido a la complejidad de la lesión.

Desde la Policía confirmaron la detención de una persona que se encuentra imputada de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El caso es investigado por la fiscalía de distrito cuatro turno seis, a cargo de Jorgelina Gutiez.

Ante el lamentable episodio hubo múltiples mensajes con condolencias y recordando al uniformado fallecido. Azabal era suboficial principal y tenía 23 años en la fuerza.

“Ejemplo de policía y de persona”, expresaron entre sus allegados.