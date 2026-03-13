Los ladrones no perdonan a nadie: entraron a la casa de un diácono y robaron los elementos para celebrar misa

Se trata de un vecino del barrio Primera Junta. Los malvivientes ingresaron en horas de la madrugada de este viernes y escaparon con elementos de valor, entre ellos un portafolio que contenía el alba y otros elementos que usa en las celebraciones religiosas.

Hoy 08:39

Un nuevo hecho de inseguridad golpeó esta madrugada a los vecinos del barrio Primera Junta, en la zona sur de la Capital de Santiago del Estero. Un hombre, conocido en la comunidad como Dodi Bravo, diácono de la Capilla de San Luis Gonzaga, fue víctima de un robo despiadado por parte de maleantes que ingresaron a su vivienda.

De acuerdo a lo informado a DiarioPanorama.com por fuentes cercanas al hecho, el robo fue cometido alrededor de las 3 de la mañana de este viernes. Dodi y su hijo dormían en su vivienda cuando los ladrones ingresaron por una puerta.

Desde adentro del domicilio, ubicado sobre calle Larrea, los maleantes tomaron distintos elementos de valor, entre ellos una bicicleta y un parlante. También, precisaron las fuentes, se apoderaron de un portafolio que contenía el alba (vestidura litúrgica blanca) y otros elementos que usa habitualmente para las celebraciones religiosas.

El hecho causó profunda indignación en todo el vecindario, pues Dodi es muy querido y conocido por todos, y vino sumarse a una interminable cantidad de robos que tiene cansados a quienes viven en la zona.

La denuncia fue radicada en la comisaría Octava y hasta el momento nada se sabe de los delincuentes.