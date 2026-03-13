Polémico video: el actor de El Marginal, Santiago Motolo realizó disparos al aire en el barrio 31

El hecho protagonizado por Motolo representa un peligro porque los disparos al aire se convierten en “balas perdidas” que al caer pueden herir e incluso matar a alguien.

Hoy 08:53

Un actor se filmó disparando al aire en el barrio 31, en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de Santiago Motolo, reconocido por sus participaciones en las exitosas series El Marginal y Once, de Disney.

El influencer fue al barrio 31 para grabar contenido y se viralizaron imágenes de él disparando al aire cerca de una cancha de fútbol, donde juegan nenes.

En las imágenes se lo observa junto a un vecino, que parece enseñarle a disparar: está parado junto a él, lo ayuda a agarrar la pistola 9 mm y sostiene sus brazos mientras gatilla al menos tres veces.

Durante esa misma visita al barrio 31, después de protagonizar la polémica escena, el influencer grabó contenido en la cancha cercana, donde se mostró asombrado por lo linda que era.

Según pudo saber TN, el actor había visitado el asentamiento anteriormente con el objetivo de crear videos para sus redes sociales, pero hubo un tiroteo y tuvo que irse. Días después volvió y quien disparó fue él mismo.

Hasta el momento, no se informaron detenidos y tampoco trascendió si la justicia pudo avanzar en la identificación del otro sujeto ni si se iniciaron actuaciones contra los involucrados.