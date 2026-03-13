Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 MAR 2026 | 23º
X
Somos Deporte

Quedaron definidos los bombos para la Copa Libertadores y Sudamericana: cuándo se sortean

Tras completarse las fases previas, quedaron definidos los bombos de ambos torneos.

Hoy 09:00

Luego de disputarse la última instancia de la fase previa de la Copa Libertadores, quedaron confirmados los 32 equipos que disputarán la fase de grupos y también los bombos para el sorteo, que se llevará a cabo el 19 de marzo en la sede de la CONMEBOL en Luque, Paraguay. Ese mismo día también se realizará el sorteo de la Copa Sudamericana.

Los últimos clasificados al cuadro principal de la Libertadores surgieron de la fase 3 del torneo, donde avanzaron Barcelona SC, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín, que se sumaron al bombo 4 junto a Platense e Independiente Rivadavia, entre otros equipos.

Entre los cabezas de serie del máximo torneo continental aparecen clubes como Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.

En tanto, la Copa Sudamericana también definió sus bombos, con equipos importantes del continente encabezando el bombo 1, como River Plate, Atlético Mineiro, São Paulo FC, Racing Club, Grêmio, Olimpia, Santos FC y América de Cali.

De esta manera, el miércoles 19 de marzo se conocerá la conformación de los ocho grupos de la Libertadores y los ocho de la Sudamericana, en un evento que marcará el inicio del camino de los equipos sudamericanos hacia los títulos continentales de la temporada 2026.

Copa Libertadores

Bombo 1

  • Flamengo
  • Palmeiras
  • Boca
  • Peñarol
  • Nacional (U)
  • Liga de Quito
  • Fluminense
  • Independiente del Valle

Bombo 2

  • Libertad
  • Estudiantes
  • Cerro Porteño
  • Lanús
  • Corinthians
  • Bolívar
  • Cruzeiro
  • Universitario

Bombo 3

  • Junior
  • Universidad de Chile
  • Rosario Central
  • Independiente Santa Fe
  • Always Ready
  • Coquimbo
  • Deportivo La Guaira
  • Cusco

Bombo 4

  • Universidad Central
  • Platense
  • Independiente Rivadavia
  • Mirassol
  • Barcelona (E)
  • Sporting Cristal
  • Deportes Tolima
  • Independiente Medellín

Copa Sudamericana

Bombo 1

  • River
  • Atlético Mineiro
  • San Pablo
  • Racing
  • Gremio
  • Olimpia
  • Santos
  • América de Cali

Bombo 2

  • San Lorenzo
  • Bragantino
  • Palestino
  • Millonarios
  • Caracas
  • Vasco da Gama
  • Cienciano
  • Tigre

Bombo 3

  • Audax Italiano
  • Blooming
  • Puerto Cabello
  • Boston River
  • Montevideo City Torque
  • Deportivo Cuenca
  • Independiente Petrolero
  • Macará

Bombo 4

  • Alianza Atlético
  • Barracas Central
  • Deportivo Riestra
  • Recoleta
  • Botafogo
  • Carabobo
  • O’Higgins
  • Juventud de Las Piedras

TEMAS Copa Libertadores Copa Sudamericana

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Colapinto superó la Q1 pero no la Q2 para la carrera sprint: largará 16º la carrera corta de China
  2. 2. Video impactante: continúa creciendo el ingreso de agua al Embalse Río Hondo y mantienen la alerta por la crecida del Río Dulce
  3. 3. Crecida del Río Dulce en Santiago del Estero: cortan sectores de la costanera y refuerzan medidas preventivas
  4. 4. Motociclista chocó contra un perro, derrapó y terminó hospitalizado
  5. 5. Evacuan a las primeras familias en Las Termas por la crecida del río Dulce
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT