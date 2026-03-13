Quedaron definidos los bombos para la Copa Libertadores y Sudamericana: cuándo se sortean

Tras completarse las fases previas, quedaron definidos los bombos de ambos torneos.

Luego de disputarse la última instancia de la fase previa de la Copa Libertadores, quedaron confirmados los 32 equipos que disputarán la fase de grupos y también los bombos para el sorteo, que se llevará a cabo el 19 de marzo en la sede de la CONMEBOL en Luque, Paraguay. Ese mismo día también se realizará el sorteo de la Copa Sudamericana.

Los últimos clasificados al cuadro principal de la Libertadores surgieron de la fase 3 del torneo, donde avanzaron Barcelona SC, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín, que se sumaron al bombo 4 junto a Platense e Independiente Rivadavia, entre otros equipos.

Entre los cabezas de serie del máximo torneo continental aparecen clubes como Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.

En tanto, la Copa Sudamericana también definió sus bombos, con equipos importantes del continente encabezando el bombo 1, como River Plate, Atlético Mineiro, São Paulo FC, Racing Club, Grêmio, Olimpia, Santos FC y América de Cali.

De esta manera, el miércoles 19 de marzo se conocerá la conformación de los ocho grupos de la Libertadores y los ocho de la Sudamericana, en un evento que marcará el inicio del camino de los equipos sudamericanos hacia los títulos continentales de la temporada 2026.

Copa Libertadores

Bombo 1

Flamengo

Palmeiras

Boca

Peñarol

Nacional (U)

Liga de Quito

Fluminense

Independiente del Valle

Bombo 2

Libertad

Estudiantes

Cerro Porteño

Lanús

Corinthians

Bolívar

Cruzeiro

Universitario

Bombo 3

Junior

Universidad de Chile

Rosario Central

Independiente Santa Fe

Always Ready

Coquimbo

Deportivo La Guaira

Cusco

Bombo 4

Universidad Central

Platense

Independiente Rivadavia

Mirassol

Barcelona (E)

Sporting Cristal

Deportes Tolima

Independiente Medellín

Copa Sudamericana

Bombo 1

River

Atlético Mineiro

San Pablo

Racing

Gremio

Olimpia

Santos

América de Cali

Bombo 2

San Lorenzo

Bragantino

Palestino

Millonarios

Caracas

Vasco da Gama

Cienciano

Tigre

Bombo 3

Audax Italiano

Blooming

Puerto Cabello

Boston River

Montevideo City Torque

Deportivo Cuenca

Independiente Petrolero

Macará

Bombo 4