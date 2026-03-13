Dramático momento en un partido de fútbol 5 cuando un joven convulsionó tras golpear su cabeza contra una pared

El jugador cayó violentamente mientras disputaba una pelota y sufrió un fuerte impacto. Perdió el conocimiento y comenzó a convulsionar. Sucedió en Añatuya y fue derivado al Regional.

Un joven oriundo del barrio Villa Abregú protagonizó un dramático episodio durante un partido de fútbol 5 disputado en la ciudad de Añatuya, luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza tras una caída dentro del campo de juego.

El hecho ocurrió durante la noche del jueves en un complejo deportivo ubicado sobre la avenida General Paz. Según indicaron testigos, el joven disputaba una pelota dividida con otro jugador cuando perdió el equilibrio y cayó violentamente, impactando la parte posterior de su cabeza contra una de las paredes perimetrales de la cancha.

Como consecuencia del fuerte golpe, el jugador perdió el conocimiento y comenzó a convulsionar en el lugar, lo que generó momentos de gran tensión y preocupación entre quienes presenciaban el encuentro.

Ante la gravedad de la situación, sus compañeros y otras personas presentes pidieron asistencia médica de inmediato, mientras intentaban asistir al joven hasta la llegada de los equipos de emergencia.

Minutos después arribó una ambulancia municipal, que trasladó al joven al Hospital Zonal de Añatuya para recibir atención médica.

El episodio generó gran conmoción entre los presentes, ya que lo que había comenzado como un partido entre amigos terminó con momentos de angustia y preocupación por la salud del jugador.