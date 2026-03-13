Ciclista murió tras ser atropellado por un automóvil en la Ruta Nacional 16

La víctima tenía 58 años y era oriunda de Los Pirpintos. El conductor del vehículo, que se dirigía hacia Chaco, fue demorado e imputado por homicidio culposo en accidente de tránsito.

Hoy 09:04

Un ciclista falleció tras ser atropellado por un automóvil durante la noche del jueves en un tramo de la Ruta Nacional 16, entre las localidades de Pampa de los Guanacos y Monte Quemado.

El hecho se registró alrededor de las 22.30, cuando un automóvil Volkswagen Gol que se dirigía hacia la provincia del Chaco impactó contra un hombre que circulaba en bicicleta.

La víctima fue identificada como Hugo René Luna, de 58 años, con domicilio en la localidad de Los Pirpintos.

De acuerdo con las primeras informaciones, el ciclista habría ingresado a la ruta desde un camino vecinal, momento en el que se produjo el impacto. Testigos indicaron que tras la colisión el hombre fue arrastrado varios metros, lo que le provocó heridas de gravedad que derivaron en su fallecimiento.

El vehículo era conducido por dos ciudadanos de nacionalidad boliviana, quienes se desplazaban con destino a Chaco.

En el lugar intervino personal de la Seccional 43 de Pampa de los Guanacos, que realizó las actuaciones correspondientes.

El conductor del automóvil quedó demorado y fue imputado por el delito de homicidio culposo en accidente de tránsito, mientras avanzan las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho.