Así quedó la parrilla de la carrera Sprint del Gran Premio de China

Se definió la grilla de la primera Sprint de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Hoy 09:13

La primera clasificación Sprint de la temporada de la Fórmula 1 se disputó en el marco del Gran Premio de China en el Circuito Internacional de Shanghái y dejó una parrilla cargada de expectativas para la carrera corta del fin de semana.

En la instancia definitiva (SQ3), el británico George Russell dominó con su Mercedes-AMG Petronas Formula One Team al marcar 1:31.520, superando por 0.289 segundos a su compañero Andrea Kimi Antonelli, quien partirá desde la segunda posición.

Detrás de los Mercedes se ubicaron los principales perseguidores: Lando Norris con McLaren fue tercero, mientras que Lewis Hamilton con Scuderia Ferrari quedó cuarto. Más atrás se posicionaron Oscar Piastri y Charles Leclerc.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto quedó eliminado en la SQ2 y largará 16° con el Alpine F1 Team, mientras que su compañero Pierre Gasly logró avanzar a la última instancia y finalizó séptimo.

Parrilla de la Sprint del GP de China