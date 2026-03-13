Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este sábado 14 y lunes 16 se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la Capital y a diversas localidades del interior provincial.
Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la Capital y a diversas localidades del interior provincial.
Sábado 14 de marzo:
de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de El Zanjón, Yanda y Santa María (dpto. Capital).
Lunes 16 de marzo:
de 08:00 a 11:00 hs afectando al barrio General Paz de la ciudad Capital
de 09:00 a 12:00 hs afectando a los barrios Alberdi y Sargento Cabral de la ciudad Capital.