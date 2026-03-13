Ingresar
Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este sábado 14 y lunes 16 se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la Capital y a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 09:13

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la Capital y a diversas localidades del interior provincial.

Sábado 14 de marzo:

de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de El Zanjón, Yanda y Santa María (dpto. Capital).

Lunes 16 de marzo:

de 08:00 a 11:00 hs afectando al barrio General Paz de la ciudad Capital

de 09:00 a 12:00 hs afectando a los barrios Alberdi y Sargento Cabral de la ciudad Capital.

