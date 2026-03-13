Suspendieron a un fiscal denunciado por abuso sexual: dice que es víctima de una campaña de desprestigio

La Legislatura de Santa Fe resolvió apartar a Leandro Benegas de sus funciones. La acusación sostiene que los hechos habrían ocurrido cuando el funcionario era empleado municipal en Vera.

Hoy 09:23

La Legislatura de Santa Fe suspendió al fiscal de la Región 5 –con asiento en Reconquista– Leandro Benegas, luego de que días atrás fuera imputado por delitos de índole sexual. La resolución fue adoptada por unanimidad de diputados y senadores reunidos en sesión conjunta.

A Benegas se le redujo un 50 por ciento el sueldo y se le prohibió ingresar a cualquiera de las oficinas del Ministerio Público de la Acusación. El dictamen, también unánime, de la Comisión de Acuerdos sostiene que la continuidad de Benegas en el cargo de fiscal adjunto pone en riesgo la investigación en su contra. El funcionario afirmó en una entrevista que es víctima de venganzas por su trabajo como fiscal.

Semanas atrás, Benegas fue imputado como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores agravada por intimidación o coerción, en perjuicio de una menor de edad. De acuerdo con la imputación, los hechos endilgados habrían ocurrido en fechas indeterminadas, entre 2008 y 2009, en reiteradas oportunidades, mientras la víctima era adolescente y Benegas se desempeñaba como funcionario municipal de Vera, donde era superior jerárquico del padre de la víctima.

La atribución delictiva fue realizada el 23 de febrero de 2026 por los fiscales Adrián Spelta, Luciana Escobar Cello y Matías Broggi ante la jueza Norma Senn, en una audiencia que se llevó a cabo en los tribunales de la ciudad de Vera.

El imputado fue asistido por el defensor Néstor Oroño. Como querellante, en representación de la denunciante, participó el abogado Dionisio Ayala, a quien Benegas tildó de “inescrupuloso”.

La jueza Senn dispuso imponerle la prisión preventiva, aunque no la hizo efectiva por entender que el funcionario tiene “inmunidad de arresto”, lo que sorprendió incluso al propio imputado, quien considera que esa ley no es aplicable en este caso puntual, según publicó el portal ReconquistaHoy.