Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 MAR 2026 | 23º
X
Regionales

El avance del río Salí ya arrastró 22 casas en un barrio de Tucumán

La erosión del cauce sigue afectando a Las Piedritas, en San Miguel de Tucumán. Este miércoles otras dos viviendas cayeron al río y los vecinos temen nuevos derrumbes.

Hoy 09:34
Las piedritas

Desde comienzos de este año, al menos 22 viviendas fueron arrastradas por la erosión del cauce, y solo este miércoles dos casas más desaparecieron tras ceder el terreno en la zona más cercana a la vera del río.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La situación se agravó en los últimos días debido al aumento del caudal y al constante socavamiento del barranco, que continúa debilitando el suelo donde se levantan las viviendas del asentamiento.

La mayoría de los vecinos del barrio habían sido evacuados en enero cuando comenzó a intensificarse la crecida, aunque actualmente muchas familias permanecen nuevamente en el lugar pese al riesgo que representa el avance del río.

El barrio Las Piedritas se encuentra ubicado en un sector vulnerable de la capital tucumana, donde numerosas viviendas fueron construidas de manera precaria sobre terrenos cercanos al cauce del río Salí. Con el paso de las semanas, la erosión provocada por el agua fue desmoronando partes del terreno, lo que terminó con varias casas cayendo directamente al río.

Vecinos de la zona manifestaron su preocupación por la situación y aseguran que el peligro continúa latente, ya que el borde del barranco sigue debilitándose y otras viviendas podrían correr la misma suerte si el río mantiene su actual nivel.

TEMAS Tucumán

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Colapinto superó la Q1 pero no la Q2 para la carrera sprint: largará 16º la carrera corta de China
  2. 2. Video impactante: continúa creciendo el ingreso de agua al Embalse Río Hondo y mantienen la alerta por la crecida del Río Dulce
  3. 3. Crecida del Río Dulce en Santiago del Estero: cortan sectores de la costanera y refuerzan medidas preventivas
  4. 4. Motociclista chocó contra un perro, derrapó y terminó hospitalizado
  5. 5. Evacuan a las primeras familias en Las Termas por la crecida del río Dulce
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT