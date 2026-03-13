El avance del río Salí ya arrastró 22 casas en un barrio de Tucumán

La erosión del cauce sigue afectando a Las Piedritas, en San Miguel de Tucumán. Este miércoles otras dos viviendas cayeron al río y los vecinos temen nuevos derrumbes.

Desde comienzos de este año, al menos 22 viviendas fueron arrastradas por la erosión del cauce, y solo este miércoles dos casas más desaparecieron tras ceder el terreno en la zona más cercana a la vera del río.

La situación se agravó en los últimos días debido al aumento del caudal y al constante socavamiento del barranco, que continúa debilitando el suelo donde se levantan las viviendas del asentamiento.

La mayoría de los vecinos del barrio habían sido evacuados en enero cuando comenzó a intensificarse la crecida, aunque actualmente muchas familias permanecen nuevamente en el lugar pese al riesgo que representa el avance del río.

El barrio Las Piedritas se encuentra ubicado en un sector vulnerable de la capital tucumana, donde numerosas viviendas fueron construidas de manera precaria sobre terrenos cercanos al cauce del río Salí. Con el paso de las semanas, la erosión provocada por el agua fue desmoronando partes del terreno, lo que terminó con varias casas cayendo directamente al río.

Vecinos de la zona manifestaron su preocupación por la situación y aseguran que el peligro continúa latente, ya que el borde del barranco sigue debilitándose y otras viviendas podrían correr la misma suerte si el río mantiene su actual nivel.