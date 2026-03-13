“Hace más de tres meses que no entra ni un barco de combustible”, advirtió Díaz-Canel mientras retoma el diálogo con EE.UU.

El presidente de Cuba confirmó que las conversaciones buscan soluciones bilaterales y cooperación, en medio de la histórica crisis económica y los cortes de electricidad que afectan al país.
En conferencia de prensa, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó este viernes que funcionarios cubanos conversaron con el Gobierno de Estados Unidos.
“Hemos estado en situaciones tensas y aparecen esfuerzos por buscar canales de diálogo”, señaló el primer mandatario en una reunión con miembros del Partido Comunista y del comité ejecutivo del Consejo de Ministros.
La isla atraviesa una histórica crisis económica, agravada por el bloqueo petrolero que impuso Estados Unidos. Actualmente, más del 70% de Cuba tiene problemas de electricidad.
“Hace más de tres meses que no entra ni un barco de combustible a nuestro país y que estamos trabajando en condiciones muy adversas que tienen un impacto inconmensurable en la vida de todo nuestro pueblo”, destacó el mandatario.
“Esta conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones”, indicó y dijo que pretenden “determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países” e “identificar áreas de cooperación”.
Según Díaz-Canel, las conversaciones fueron facilitadas por “factores internacionales” aunque no dio más precisiones al respecto.
El presidente de Cuba informó que durante esos intercambios, La Habana expresó su “voluntad de llevar a cabo este proceso, sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos Estados, a la soberanía y la autodeterminación”.