“Hace más de tres meses que no entra ni un barco de combustible”, advirtió Díaz-Canel mientras retoma el diálogo con EE.UU.

El presidente de Cuba confirmó que las conversaciones buscan soluciones bilaterales y cooperación, en medio de la histórica crisis económica y los cortes de electricidad que afectan al país.

Hoy 09:46

En conferencia de prensa, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó este viernes que funcionarios cubanos conversaron con el Gobierno de Estados Unidos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Hemos estado en situaciones tensas y aparecen esfuerzos por buscar canales de diálogo”, señaló el primer mandatario en una reunión con miembros del Partido Comunista y del comité ejecutivo del Consejo de Ministros.

La isla atraviesa una histórica crisis económica, agravada por el bloqueo petrolero que impuso Estados Unidos. Actualmente, más del 70% de Cuba tiene problemas de electricidad.

“Hace más de tres meses que no entra ni un barco de combustible a nuestro país y que estamos trabajando en condiciones muy adversas que tienen un impacto inconmensurable en la vida de todo nuestro pueblo”, destacó el mandatario.