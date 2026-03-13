En medio de una semana intensa, Milei vuelve a viajar y participará del Foro Económico de Madrid

El Presidente disertará ante empresarios, mantendrá reuniones con referentes liberales y reforzará su agenda internacional en España.

Hoy 09:58

El presidente Javier Milei volvió a viajar a España para participar este fin de semana del Madrid Economic Forum 2026, donde expondrá sobre la situación económica argentina y la denominada “batalla cultural” que impulsa desde su llegada al Gobierno.

El mandatario partió rumbo a Madrid tras regresar de una gira por Estados Unidos y de asistir en Chile a la asunción de José Antonio Kast. Su agenda en territorio español estará marcada por reuniones con dirigentes y economistas cercanos a su pensamiento.

Uno de los encuentros centrales será con Santiago Abascal, presidente del partido Vox, con quien mantiene una estrecha relación política e ideológica desde antes de llegar a la Casa Rosada.

Además, Milei se reunirá con el economista Jesús Huerta de Soto, a quien considera uno de los máximos exponentes actuales de la Escuela Austríaca de economía.

El momento central del viaje será su exposición en el foro económico, prevista para el sábado por la tarde, donde el jefe de Estado realizará un repaso de su gestión, los cambios impulsados en la economía argentina y las reformas que aún busca implementar.

En ese marco, también se espera que el Presidente vuelva a apuntar contra el socialismo y a exponer su visión sobre el impacto de esas políticas en las economías del mundo.

Como ocurrió en otras visitas a España, la agenda oficial no incluye reuniones con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ni con funcionarios del Partido Socialista.

Tras su participación en el foro, Milei recibirá un premio conmemorativo en honor al economista Ludwig von Mises, que será entregado por el economista Philipp Bagus.

Luego de cumplir con estas actividades, el mandatario emprenderá el regreso al país el sábado por la noche y arribará a la Buenos Aires el domingo por la mañana.