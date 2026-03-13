Amplían denuncia por cheques sin fondos y apuntan a empresas vinculadas a Facundo Lima Costaguta

La firma LIFA SAS acumula más de $50 millones en cheques rechazados y deudas millonarias con entidades financieras y organismos fiscales. Facundo Lima es socio de Juan Viaña, denunciado recientemente.

Luego de la denuncia penal que fuera radicada el año pasado por el libramiento de cheques sin fondo y que trascendiera por la entrevista periodística brindada por el denunciante, se pudo saber que el ardid se extendió tambien al socio de Juan Viaña en LUBRINOR SRL.

Conforme los registros de los organismos oficiales Facundo Lima Costaguta es el titular del 100% de las acciones de la empresa LIFA SAS.

Según la Central de Cheques rechazados del Banco Central de la República Argentina, esta firma registra más de $50.000.000 por cheques librados sin fondos.

Además arrastra deudas declaradas incobrables por diversas entidades financieras por un total superior a los $900.000.000

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, antes llamada AFIP) libró oficios de embargos por sumas millonarias en concepto de impuestos que no fueron pagados por la empresa de Facundo Lima.

La estrategia delictiva se basó en la constitución de diversas sociedades comerciales con el solo fin de adquirir bienes, contraer deudas y luego no pagarlas. Además de LUBRINOR y LIFA, también lo hicieron con BITERRA y VIAGROSAN.

Se pudo saber que una gran cantidad de acreedores de estas empresas estarían formalizando durante esta semana denuncias penales por estas maniobras delictivas que se vienen llevando a cabo desde hace varios años.